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Kültür-Sanat

Hamlet değil Hamit

Arslanköy'lü kadınlar bir yandan günlük işlerini yönetiyor, bir de tiyatroyla uğraşıyor...

26 Ocak 2010 02:00

 T24- Mersin merkeze bağlı Arslanköy beldesinde 2001'de kurulan “Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu” üyesi 7 kadın, William Shakespeare'in “Hamlet” eserinden uyarladıkları “Hamit” adlı oyunu sahneledi.




Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'ndan - Foto Galeri




Köylerinde bir yandan günlük işlerini yürütürken, kurdukları tiyatro ile oyun sergilemeye başlayan grup, köy okulunda sahnelendiğinde Alman ve İngiliz medyasının da ilgi gösterdiği oyunu, Mersin Sinema Derneği'nin girişimiyle Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda Mersinlilerle buluşturdu.


Kadınlar, karakterlerin yabancı olan adlarını söylemekte zorlandıkları için Prens Hamlet'e Hamit, Horatio'ya Hurşit, Ophelia'ya Feraye, Polonius'a Şahin adlarını verdikleri oyunda, Hamit ile kraliçe arasında geçen kısa bir konuşmayı da İngilizce olarak seslendirdi.


Kraliçenin basmadan yapılmış elbise giydiği oyunda, kimi kadınlar ise şalvar ve şapka giydi. Kullanılan taçların kartondan yapıldığı oyunda kılıç ihtiyacını ekmek yapılırken kullanılan ve kılıca benzeyen tahta şiş ile çözen kadınlar, oyunda kullandıkları 3 kafatası ihtiyacını da temin ettikleri kabakla giderdi.


Tiyatronun kurucusu Ümmiye Koçak'ın yanı sıra yaşları 18 ile 63 arasında değişen Duygu Koçak, Gülseren Şahin Dönertaş, Seher Dağdur, Hatice Dağdur, Ayşegül Şahin ve İlkim Kiraz'ın rol aldığı ve yaklaşık bir saat süren oyun beğeniyle izlendi.


Koçak, oyun bitiminde yaptığı açıklamada, oyunlarını Mersin'de ilk kez sahneledikleri için heyecanlı olduklarını, bu nedenle de zaman zaman hata yaptıklarını söyledi. Bunun için “özür” dileyen Koçak, kendilerin izlemeye gelerek destek verenlere teşekkür etti.

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