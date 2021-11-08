Hamit Altıntop: Artık A Milli Takım'da "one man show" bitti

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Milli Takım'daki yeni yapılanmayı değerlendirerek “Artık ‘One man show’ bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Tesisleri'nde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile televizyon müdürleri bir araya geldi.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da katıldığı toplantıda yeni Milli Takım yapılanması konuşuldu. Habertürk’ten Serdar Ali Çelikler’in aktardığına göre Hamit Altıntop, "Artık ‘One Man Show’ bitti" dedi.

Kurumsal bir yapıya kavuşacak Milli Takımlar yapılanması olacağını söyleyen Altıntop, her Süper Lig ve Birinci Lig takımına altyapı akademisi kurulmasının zorunlu hale getireceklerini belirtti.

"Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var"

4-2 kazanılan Hollanda maçında dahi Türkiye’nin tüm önemli istatistiklerde geride olduğunu söyledi. Stefan Kuntz'tan sadece A Milli Takım sorumluluğu beklediklerini, altyapı ile ilgili hiçbir sorumlulukları olmadığını ifade ederken "Dedim ya artık ‘One Man Show’ bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var" dedi.