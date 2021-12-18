Hamilton, ödül törenine katılmadığı için ceza alabilir

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FIA'nın yeni Başkanı Mohammed ben Sulayem, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a perşembe günü Paris'te yapılan ödül törenine katılmadığı için ceza verilebileceğini ifade etti.

Hamilton ve Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Abu Dabi GP'de alınan kararları protesto etmek için törene katılmadı.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, geçen hafta sonu düzenlenen Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Red Bull sürücüsü Max Verstappen tarafından geçilerek şampiyonluğu Hollandalı rakibine kaptırmıştı.

Yarışın sonlarına doğru yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girmiş ve F1 araçlarının konvoy halinde yavaşlamasının ardından lider Hamilton ile ikinci Verstappen arasındaki zaman farkı kapanmıştı. Yarışın son turunun koşulabilmesi için protokolün aksine tur bindirilen tüm araçlar yerine yalnızca Hamilton ile Verstappen arasındaki otomobillerin sırasını geri almasına izin verilmişti. Bu fırsatı iyi değerlendiren Verstappen, lastik avantajıyla Hamilton'ı son turda geçerek kariyerinin ilk F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Ben Sulayem, "Eğer kural ihlali varsa bu affedilemez" dedi.

"Kurallar kuraldır" diyen Ben Sulayem, "Lewis'in olanlar hakkında çok üzgün, hatta kırgın olduğunu biliyorum. Ancak bir ihlal var mı diye bakmamız gerekecek. Daha başkan olalı birkaç saat oldu, olgulara bakmadan yanıt veremem" ifadelerini kullandı.