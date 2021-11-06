Hamilton'dan Verstappen'e mesaj "Birbirimize daha saygılı olmalıyız"

Formula 1'de Mercedes ile şampiyonluk yarışı veren Lewis Hamilton, Max Verstappen'e "saygılı ol" mesajı gönderdi. Amerikan Grand Prix'si öncesi serbest antrenmanlarda radyolara yansıyan bir şekilde Hamilton'a "aptal" diyen Verstappen, ayrıca başka bir pozisyonda da yine Hamilton'a orta parmak göstermişti.

Bu konu hakkında konuşan Hamilton telsiz konuşmalarında saygılı olmaya çalıştığını belirterek, diğer sürücülerin de saygılı olması gerektiğini ve birçok küçük genç insanın kendilerini rol model olarak gördüğünün altını çizdi. Hamilton, "Bu benim ilk rodeom değil. Çok uzun zamandır buradayım. Fakat bence her şeyin merkezinde saygı olmalı. Bazı sürücülerin ağzında çıkanları görünce aklıma bizi izleyen çocuklar geliyor. Onlar için iyi bir örnek olmuyoruz. Onlar bizi izleyip bizi idolleri yapıyor ve bizim yaptıklarımızı dikkatle takip ediyor." dedi. İngiliz pilot "Diğer pilotun nasıl biri olduğu hakkında fikrim varsa bunu kendime saklıyorum" diye de ekledi.

Verstappen'in ilk şampiyonluk yarışında olduğunun farkında olduğunu ve onu anladığını belirten Hamilton, bunun getirdiği baskının ona olan etkisini fark ettiğini söyledi.

Bitime 5 yarış kala sezonun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde sürücüler klasmanında Max Verstappen 287.5 puanla zirvede yer alırken, Lewis Hamilton 277.5 puanla onu takip ediyor.