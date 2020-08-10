Hamilton, 2. olmasına rağmen Schumacher'in bir rekorunu daha egale etti

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, bu hafta sonu Britanya'da yapılan 70.yıl GP'sinde Max Verstappen'in Red Bull'unun kalsa da yarışı 2. bitirerek tüm zamanların en iyi pilotu kabul edilen Michael Schumacher'in bir rekorunu daha egale etti.

Hamilton, 155. defa podyuma çıkarak Alman pilotun kırılması zor gözüken bir rekoruna daha ulaştı. Eğer Hamilton, bir kez daha podyuma çıkabilirse Formula 1 tarihinde en çok ilk üçte yarış bitirmiş pilot olacak.

Hamilton, bu sezon Schumacher'in en önemli rekorunu da egale ederek, 7. kez Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor.