Hamileyken uçağa binebilirsiniz ama...

Dr. Alper MUMCU



Hamilelik tek başına kanın pıhtılaşmaya olan eğilimini artıran bir durumdur. Uçak yolculukları sırasında uzun süre hareketsiz kalmak hamile olmayan kişilerde bile kanın bacak damarları içinde pıhtılaşması ve bu pıhtının yerinden koparak akciğer, beyin gibi hayati organlara giden kan akımını tıkamasına neden olabilir. Tromboembolik olay adı verilen bu durum nadir görülse de hayatı tehdit eden bir tablo oluşturması açısından önemlidir.



İngiliz Kraliyet Obstetrisyen ve Jinekologlar Koleji (RCOG), 2001 yılında yayınladığı rehberde havayolu ile seyahat etmeyi planlayan hamile kadınların tromboemboli risklerini azaltmaları için bazı önerilerde bulundu. Uzun süre hareketsiz kalmamak ve yeterli sıvı almanın dışında bazı durumlarda riski en aza indirmek için varis çoraplarının giyilmesi de önerilmektedir.



Bu öneriler hamileliğin başından doğum sonrası 6'ncı haftanın (lohusalığın) sonuna kadar tüm hamile kadınlar için geçerlidir. Ancak gebelik dışında yaş, geçirilmiş tromboemboli öyküsü, aile öyküsü, preeklampsi, büyük bacak varisleri gibi ek risk faktörleri varlığında ek öneriler bulunmaktadır.



GEBELİK DIŞINDA EK RİSK FAKTÖRÜ YOKSA



3 saatten kısa uçuşlarda;



* Bacak egzersizleri yapın

* Uçuş sırasında hareket edin uçak içinde dolaşın

* Bol sıvı almaya özen gösterin

* Alkol ve kafein alımını en alt düzeyde tutun

* 3 saatten uzun uçuşlar

* Kısa süreli uçuşlardaki önerilere ek olarak diz altı varis çorabı giyin.



EK RİSK FAKTÖRLERİ SÖZ KONUSU İSE:



3 saatten kısa uçuşlarda;



* Bacak egzersizleri yapın

* Uçuş sırasında hareket edin uçak içinde dolaşın

* Bol sıvı almaya özen gösterin

* Alkol ve kafein alımını en alt düzeyde tutun

* Diz altı varis çorabı giyin



3 saatten uzun uçuşlarda;



Yukarıdaki önerilere ek olarak, uçuş günü ve takip eden günde düşük dozlu heparin enjeksiyonu ya da uçuştan 3 gün öncesinden başlayarak uçuş günü de dahil olmak üzere günde 1 kez 75 miligram aspirin alın.