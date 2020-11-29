Hamileyken Koronavirüs'ü atlattı; bebeği antikora sahip doğdu

Singapur'da mart ayında Koronavirüs'ü atlatan ve bu ayın başında doğum yapan Celine Ng-Chan isimli kadının bebeğinde Covid-19 antikorları tespit edildi.

Hastalığı yenmesine rağmen çocuğuna Koronavirüs bulaştırmaktan korkan Ng-Chan bu ayın başında hiçbir komplikasyon olmadan hastanede doğum yaptı.

Kendi antikorlarını bebeğine aktarmış

Singapur’un çok okunan gazetelerinden Straits Times’a konuşan Ng-Chan, “Doktorlarım, çocuğuma doğumum sırasında Covid-19 antikorlarımı aktardığımdan şüphelendi. Yapılan testler sonucunda gerçekten de çocuğumda Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Covid-19 antikorlarının bulunduğunu tespit ettik. Fakat benim vücudumdaki Covid-19 antikorlarının gittiğini tespit ettik” dedi.

Ng-Chan’ın Koronavirüs'ü iki buçuk haftada yendiği belirtilirken olayla ilgili bir inceleme başlatıldı. Celine Ng-Chan’ın oğlu Aldrin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve virüse karşı bağışıklığı olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.