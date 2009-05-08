Hamileyken Hepatit B testi yaptırmayı ihmal etmeyin

Manisa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Selma Tosun, hamilelik sırasında mutlaka Hepatit B testi yapılması gerektiğini vurguladı.



Hepatit B ile mücadele kapsamında Belediye Kültür Sitesi meclis salonundaki düzenlenen toplantıda konuşan Doç. Dr. Selma Tosun, Hepatit B virüsü için doktora başvurarak basit bir test yaptırılabileceğini söyledi.



Hepatit B'nin tedavisin bulunmadığının belirten Tosun, hastalığın ilerlememesi için 6 ayda bir doktor kontrolünün şart olduğunu aktardı.



Selma Tosun, Hepatit B'nin bulaşma yollarını ise şöyle sıraladı: "Çok eşlilik ve korumasız cinsel ilişki. Steril olmayan mikroplu malzemelerle yapılan diş tedavileri. Berberlerde aynı jilet ve usturanın birden fazla kişide kullanılması. Kuaförlerde steril olmayan manikür-pedikür malzemeleri.



Günümüzde özellikle gençlerde artış gözlenen steril olmayan malzemelerle yapılan piercing, kulak delme ve dövmeler. Steril olmayan ortamda toplu sünnet işlemleri, kan kardeşliği, alın ve ense kestirme işlemleri. Uyuşturucu bağımlılarında aynı enjektörün birden fazla kişi tarafından kullanılması."

Türkiye'de her yıl 5 bin kişinin karaciğer kanserinden, 10-15 kişinin siroz ve siroza bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetmesi üzerine Sağlık Bakanlığı 23 şehirde toplantılar düzenleme kararı aldı.



Manisa'da gerçekleştirilen 14. toplantıya özellikle bayanlar büyük ilgi gösterdi.

Toplantıda Hepatit B'nin bulaşma yolları, tehlikeleri, tedavi ve koruma yöntemleri ele alındı.



Dünya genelinde 2 milyar kişi Hepatit B virüsü taşıyor. Dünyada her yıl bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hepatit B virüsünü Türkiye'de yaklaşık 4.5 milyon kişinin taşıdığı belirtiliyor.



Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama yüzde 5 olan taşıyıcılık oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde onlara kadar çıkıyor.



(AA)

