T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hamileyken hamile kaldı

İngiltere'de meydana gelen olayda, hamile kadın iki doğumu da gerçekleştirdi

24 Nisan 2017 14:24

İngiltere'de yaşayan Jonale Broad iki haftada iki kere hamile kaldı. Broad, her iki doğumu da gerçekleştirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki Jonale Broad ve eşi çocuk sahibi olmaya karar verdi. Jonale Broad, hamile olduğunu anladıktan sonra gittiği kontrollerde üçüzlerinin olacağını öğrendi. Broad, üçüzlere aynı anda hamile kalmadığını öğrendi.

Gebelik üstüne gebelik (superfoetation) adı verilen bu nadir olay nedeniyle Jonale Broad, ilk olarak çift yumurta ikizleri Kathleen ve Delilah’a 2 hafta sonra ise Tabitha’ya hamile kalmıştı. Annenin doktoru, Delilah’ın gelişiminin durması üzerine 32’nci haftada doğumu gerçekleştirme kararı aldı. Şu anda 18 aylık olan üçüzlerden Tabitha, 2 hafta küçük olmasına rağmen kardeşlerine tıpatıp benzemesi nedeniyle dikkat çekti. Anne Broad, yaşadığı mucizeyi şöyle anlattı: “İlerleyen yaşımız nedeniyle çocuk yapma girişimlerimizin uzun süreceğini tahmin ediyorduk. Bu girişimler sırasında 2 kez hamile kaldığımı öğrenmek benim için büyük sürpriz oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum.”

 

ETİKETLER

hamilekadıngebeiki kereiki kere hamile kalınır mı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24