Hamileyken 'fındık fıstık' alerjiyi önler mi?

Amerikalı araştırmacılara göre, bazı besinlerle anne karnında tanışanları bu ürünlere daha dayanıklı yetişiyor. Fakat bu son araştırma, fındık fıstık tüketiminin herhangi bir etki yaratmadığını veya olası bir risk doğurmadığını ortaya koyan diğer bulgularla çelişiyor.

Uzmanlar bu çelişki nedeniyle anne adaylarına kesin bir tavsiyede bulunmaktan kaçınıyor ama alerjisi olan annelerinse fındık fıstık tüketiminden kaçınmaları uyarısında bulunuyor. Araştırmayı kaleme alan Boston Dana-Faber Çocuk Kanseri Enstitüsü’nden Dr. Lindsay Frazier, anneleri gebelik döneminde fındık fıstık yiyen çocukların alerji olma riskinin üçte bir oranında azaldığını söylüyor.

Araştırma için ceviz, badem, antep fıstığı, mahun cevizi, pekan cevizi, brezilya cevizi, fındık, macadamia fındığı ve yer fıstığının etkileri incelendi.

Bilim insanları, bu tür kuruyemişlerin tüketiminin gelecekte doğabilecek alerjilere karşı koruyabileceğini belirtiyor ama bu sonuca ulaştıran başka etkenler de var. Örneğin, fındık, fıstık yiyen kadınların ayrıca bol sebze ve meyve tüketerek daha sağlıklı beslendiği de görüldü.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti’ne bağlı Guy’s and St Thomas Vakfı’nda çocuk alerjisi danışmanı Dr Adam Fox, bulguların ilginç olduğunu fakat ikna edici bir sonuca ulaştırmadığını söylüyor.

‘Çocuklarda fıstık alerjisinin doğumdan sonra oluştuğuna dair de güçlü kanıtlar olduğunu’ belirten Dr Fox ‘farklı araştırmalardan farklı sonuçlar çıkması nedeniyle annelere fındık fıstık tüketiminden sakınmaları yönünde veya sık tüketmeleri yönünde tavsiye verilemeyeceğini’ söylüyor.