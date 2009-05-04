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Sağlık

Hamileyken egzersiz yapmak zekâyı geliştiriyor

Hamilelik sırasında egzersiz yapan anne adaylarının çocuklarının daha zeki olduğu kaydedildi.

04 Mayıs 2009 03:00

Hamilelik sırasında egzersiz yapan anne adaylarının çocuklarının daha zeki olduğu kaydedildi.

Amerikalı psikologların yaptığı araştırmaya göre artık daha zeki çocuklar dünyaya getirmek mümkün. Elde edilen veriler, hamilelik sırasında egzersiz yapan anne adaylarının çocuklarının daha zeki olduğunu gösteriyor. Eskiden, kadınların gebeliğin ilk üç ayından sonra hareket etmesinin pek de doğru bulunmadığını söyleyen uzmanlar, artık bu klişenin yıkıldığını belirtiyor. Buna göre, hamilelik döneminde günde ortalama 30 dakika egzersiz yapan ve bebeğini en azından 9 ay boyunca emziren annelerin çocuklarının IQ’su toplamda 14 puan yükseliyor.

Hafif ağırlıklarla çalışma, germe hareketleri, hatta belli tempodaki koşular bebeğin zekâsını olumlu etkilemenin yanı sıra, hem gebelik sonrası annenin vücudunun eski haline dönmesini sağlıyor, hem de doğumu çok daha kolaylaştırıyor. Büyük kas gruplarını çalıştırmanın nöron sayısını artırdığını ve beyne daha fazla kan gitmesini sağladığını söyleyen psikolog Richard E. Nisbett, babaların çocuğun zekâsının gelişiminde daha pasif rolde olduğu görüşünde.

Yarım saat yeterli

Araştırmaya göre, hamilelik sırasında günde ortalama yarım saat egzersiz yapmak çocuğun zekâsını geliştiriyor.

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