Hamileyken balık ye, bebeğin zeki olsun!

Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitlerinin, anne karnındaki bebeğin beyin oluşumu ve gelişimine katkıda bulunduğu bildirildi.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Demir, yaptığı açıklamada, hamilelikte beslenmenin büyük önem taşıdığını, sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmenin önemli kriterlerinden birinin de uygun ve düzenli beslenme olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Demir, bebeğin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve kalorinin anneye bağlı bulunduğunu, bebeğin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için gerek duyduğu besin maddelerinden birisinin de Omega 3 ve Omega 6 adı verilen yağ asitleri olduğunu söyledi.



Bu asitlerin insan vücudunda üretilemediğine, dışarıdan besin yoluyla alınabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Demir, Omega 3'ün en fazla uskumru, sardalye, hamsi, somon ve ton balığında, Omega 6'nın ise ağırlıklı olarak bitkisel sıvı yağlarda bulunduğunu bildirerek, şöyle devam etti:



"Ülkemiz açısından bakıldığında, hamsi ve sardalye çok önemli ve değerli besin maddeleri olarak öne çıkmaktadır. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, vücutta farklı işlevleri yerine getirirler. Omega 3 retina, beyin ve sperm hücrelerinin işlevlerini hatasız olarak yerine getirmeleri açısından gereklidir. Eksikliği, retinada görme fonksiyonunun azalmasına yol açabilir. Ayrıca, ruh hali, konsantrasyon, bellek, dikkat ve davranış bozukluklarına neden olabilir. Omega 3, doğanın en harika çok yönlü ilaçlarından biridir. Kolesterol düşürücü ilaçlar kadar etkilidir. Ayrıca damar sertliği ve tıkanıklılığı, enfeksiyon hastalıkları ve davranış bozuklukları üzerinde olumlu etkilere sahiptir."



‘Beynin gelişimine katkıda bulunuyor’



Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin dengeli alınması gerektiğini bildiren Prof. Dr. Demir, bu asitlerin beynin gelişimine, sağlıklı büyümeye ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunu, cildin nemini koruyarak genç görünmeye ve tüm cilt hücrelerinin işlevlerini düzenlemeye katkı sağladığını ifade etti.



Prof. Dr. Demir, omega 3'ün kanın akışkanlığını sağladığından, sağlıklı ve uzun bir ömrün anahtarı olduğunu, Omega 6'nın ise pıhtılaşmayı artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yapılan çalışmalar, Omega 3 yağ asitlerinin anne karnındaki bebeğin beyin oluşumu ve gelişimi, görmeyi sağlayan retinanın gelişimi, sinir sisteminin gelişimi aşamalarında önemli rol oynadığını göstermiştir. Öte yandan, anne açısından bakıldığında ise gebelik zehirlenmesi olarak adlandırılan preeklampsi, erken doğum ve doğum sonrası depresyon risklerini azalttığı düşünülmektedir. Omega 3 yağ asitlerinin aynı zamanda bebeğin büyümesine ve kilo almasına da yardımcı olduğu bu sayede düşük doğum ağırlığının önüne geçebildiği kabul edilmektedir.



Gebelik sırasında yeterli miktarda Omega 3 alan annelerin bebeklerinin uzun dönemde dikkat toplama yeteneklerinin daha fazla olduğu ve benzer şekilde görme gelişimlerinin Omega 3 almayan annelerin bebeklerine göre daha iyi olduğu bilinmektedir. Yapılan bir başka çalışmada, 9 aylık bebeklerin problemle karşılaştığında çözme yetenekleri incelenmiş ve anneleri gebelik sırasında Omega 3 alan bebeklerin bu konuda almayanlara göre anlamlı oranda daha başarılı olduğu görülmüştür."



Gebelikte nasıl beslenmeli?



Hamileler ve süt veren annelerin haftada 4-5 kez balık yemesi gerektiğini, balık yenmediği günler Omega 3 yağ asitleri içeren besinlerin alınmasının önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Demir, balığın kızartma şeklinde değil, ızgara ya da buğulama olarak tüketilmesi gerektiğini kaydetti.



Ayrıca her sabah kahvaltıda 2-3 ceviz yemeyi öneren Prof. Dr. Demir, şöyle devam etti:



"Doğum sürecinde bu besinleri tüketemeyen gebeler, özellikle gebeliklerinin ikinci yarısından itibaren omega yağ asidi içeren ilaçlar kullanabilirler. Burada önemli olan, balık karaciğerinden hazırlanmış ürünleri kullanmamaktır. Bunlar yüksek dozda A vitamini içerdiğinden bebek üzerinde olumsuz etkilere neden olabilirler."



(AA)

