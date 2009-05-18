Hamilelikteki şişlikler nasıl önlenir?

Soru: Merhabalar, öncelikle çalışmalarınızı takdir ettiğimi ve bebeğimin gelecekteki eğitimi ile ilgili olarak endişelendiğim şu günlerde bana umut olduğunuz için teşekkür ederim. Ben 8 aylık hamileyim, düzenli olarak doktora gidiyor ve kontrollerimi yaptırarak eşimle birlikte bebeğimizin gelişimini takip ediyoruz. Ancak sizinle de bir sıkıntımı paylaşmak istiyorum; el ve ayak bileklerimde inanılmaz bir şişlik oluştu. Doktor çok önemli olmadığını belirtti ama sizin de fikrinizi alabilirsem çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.



Gönderen: Nevin G.



Cevap



Sayın Nevin Hanım,



Hamilelikte özellikle bacaklarda biraz şişme normaldir, çünkü vücudunuz bu dönemde fazladan su tutmaktadır. Özellikle sıcak havalarda, akşamları veya uzun süre ayakta kalınca şişlik ve ağrı olabilir. Sabahları el parmaklarınız şiştiğinden yüzüklerinizin dar geldiği dahi fark edebilirsiniz. Bu durumda sık sık bacaklarınızı yükseğe kaldırılıp dinlendirmenizi, hafif hareketler yapmanızı, (eller başın üzerinde tutularak parmaklar bükülüp açılmalı), rahat ayakkabılar/ terlikler giymenizi, lastik bandı sıkı olan çoraplar giymemenizi, günde 2-3 litre sıvı almanızı ve tuz tüketiminize de dikkat etmenizi öneriyoruz.



Hamileliğinizin bu son dönemini de sağlıklı geçirmenizi, rahat bir doğum yapmanızı ve şimdiden bebeğiniz ile birlikte mutlu bir yaşam geçirmenizi diliyoruz.

