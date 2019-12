Hamilelikteki bulantılar bebeği koruyor

Mis gibi kokan kızarmış bir köfteye kim hayır diyebilir. Ya da kokusuyla uçuran bir fincan kahveye? Tabii ki bir hamile! Herhangi bir insanın ağzını sulandıran bu kokular, gebelerde tiksinti uyandırabiliyor. Yapılan araştırmalar anne adaylarının yüzde 75’inin hamileliğin ilk başlarında mide bulantılarından şikâyet ettiğini gösteriyor. Ancak her anne adayının bulantısı farklı tabii... Bazıları en ufak bir yemek kokusuna bile tahammül edemezken, bir kısmı da bir süre sonra normal yemek yiyebiliyor. Uzmanlar bulantıların genelde üçüncü aydan sonra azaldığını söylese de, birçok kadın altıncı aya kadar midesiyle sorun yaşayabiliyor. Bebeğimle Elele dergisinde yayımlanan haberde, hamilelik bulantıları ve bu bulantılara karşı alınabilecek önlemler anlatılıyor.Genetik olduğu bilinen bulantılara, hormonlar sebep oluyor. Hamilelik hormonu HCG’nin yoğunluğu kanda arttığında, mide bulanmaya başlıyor. Hormonun yoğunluğu, sekizinci ve onuncu hafta arasında arttığı için, bulantılar da en çok bu süreçte ortaya çıkıyor.New York’taki Cornell Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırma, mide bulantısının iyi bir sebebi olduğunu ortaya koydu. 80 bin anne adayı üzerinde yapılan araştırma, bulantıların bebeği koruduğunu kanıtlamış. Doğanın bir oyunu olan mide bulantıları, anne karnındaki bebeği, zararlı gıdalardan uzak tutarak sağlığını korumayı amaçlıyor. Çünkü araştırma, anne adaylarının en çok zararlı gıdalar karşısında mide bulantısı yaşadıklarını ortaya çıkarmış.Listenin en başında alkol, nikotin ve kafein var. Et, yumurta, tavuk ve balık gibi çabuk bozulabilen ve zehirleyen gıdalar da listenin üst sıralarında. Bu besinlerle plasentaya geçme ihtimali olan bakteriler, henüz bağışıklık sistemi güçlenmemiş bebeğe ciddi zararlar verebilir.Hamileliği sırasında hiç bulantı yaşamayan kadınlardansanız, bunu da kendinize dert etmeyin. Midesiyle ilgili sorun yaşamayan anne adaylarının gebelikleri hiçbir komplikasyon yaşamadan devam edebilir. Uzmanlar her insanın benzersiz olduğunu, önemli olan anne adaylarının kendilerine iyi bakmaları gerektiğini söylüyor. O halde, neden kaygılarla kendinizi üzüyorsunuz, dışarı çıkın temiz havada bir yürüyüş yapın ve bebeğinize hazırlanın!Mide bulantısı, kusma gibi belirtiler bebeğin gelişini müjdelese de bazen gebeliği riske de sokabiliyor. Çünkü anne adayları bulantılar yüzünden daha az yiyip içiyor. Bu da bebekte ciddi vitamin ve mineral eksikliğine sebep oluyor.Ciddi bulantıları olan hamileler, sık sık sıvı tüketmeli. Bu yöntemler, bulantıları azaltma konusunda yardımcı olabilir:* Bulantılar, kan şekeri düşük olduğundan sabahları daha şiddetli yaşanabilir. Bunları hafifletmek için yataktan kalkmadan kızarmış ekmek, tuzlu kraker ya da kuru meyve yiyin.Yanında nane çayı içilebilir. Çay, sakinleştirici etkisinin yanı sıra kan şekeri düzeyini yükseltir. Zencefil ve papatya çayları da mideyi rahatlatır.* Sık sık sıvı tüketin. Hangi içeceğin size daha iyi geldiğini ancak deneme yanılma yoluyla öğrenebilirsiniz. Su, süt, kafeinsiz sodalı içecekler ya da çay... Bol sulu çorbalar da içebilirsiniz.* Sıvılarla aranız iyi değilse; üzüm, karpuz gibi sulu meyveler yiyebilirsiniz. Meyveli dondurmalar da imdadınıza yetişebilir. Bir parça limonu ya da bir buz parçasını da yalayarak, sıvı ihtiyacınızı giderebilirsiniz.* Yağlı ve baharatlı yemeklerden kaçının. Sebze, meyve ve süt ürünleri mideyi daha az yorar.* Öğünlerinizi az ve sık tüketin.* Gün içinde peksimet, kraker gibi kuru besinlerden sık sık ısırık alın. Arada bir muz yiyin ki, mideniz hiç boş kalmasın.* Bergamut, mandalina, nane ya da limon gibi eterik yağları koklamak da mide bulantısına iyi gelebilir.