Hamilelikteki ayak şişleri nasıl önlenir?

Hamilelik döneminde ayaklar ve ayak bileklerinde çok sık görülen şişmelerin doğumdan hemen sonra kaybolduğunu belirten uzmanlar, şişmelerin önüne geçebilmenin mümkün olduğunu belirtiyor.



Op. Dr. Özer Kutlu, ayak şişmelerinin hamilelikte yaygın görülen bir durum olduğunu belirtti. Günün ilerleyen saatlerinde iyice belirginleşen şişmelerin nedenlerini açıklayan Özer Kutlu, şöyle konuştu: "Hamilelikte vücut daha fazla sıvı üretir ve daha fazla sıvı tutar. Ayrıca büyüyen uterus (özellikle hamileliğin son aylarında) bacaklara giden damarlara daha fazla baskı yapar. Bu da kanın kalbe dönmesini zorlaştırarak bacaklar, ayak bilekleri ve ayaklarda daha fazla sıvının birikmesine neden olur. Uzun süre ayakta durmak veya sandalye ya da koltukta ayakları yere koyarak oturmak bu basıncın artmasına neden olabilir."



Dr. Kutlu, hamilelikte ayak ve bilek şişmelerini hafifletmek veya önlemek için yapılabilecekleri ise şöyle sıraladı: "Gün içinde sık sık ayaklarınızı yukarıya uzatarak oturun. Uyurken yan yatın veya ayaklarınızı yastık yardımıyla hafifçe yükseltin. Otururken bacak bacak üstüne atmayın. Uzun süre ayakta kalmaktan veya ayaklarınızı yere koyarak oturmaktan kaçının. Sıcaklık şişmeyi artıracağından kendinizi serin tutmaya ve serin ortamlarda bulunmaya gayret edin. Suyun kaldırma kuvveti bebeğin pelvisin yukarısında tutulmasına yardımcı olacağından, sık sık yüzün veya havuzda yürüyün. Sıkı ve dar giysilerden kaçının. Destekleyici, pamuklu çoraplar giyinin, naylon çoraplardan kaçının. Düzenli egzersiz yapın."



Hafif ayak ve bilek şişkinliklerinin normal olduğunu vurgulayan Kutlu, aşırı veya ani şişme, özellikle baldırlar ve kalçalarda ağrı ve hassasiyetle birlikte yalnızca tek bacakta şişme olması durumlarında doktora başvurulması gerektiğini ifade etti.

