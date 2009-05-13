Hamilelikte varislerden nasıl korunabilirsiniz?

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, hamilelikte varislerin arttığına dikkat çekerek "Bu dönemde alınacak bazı önlemlerle varislerin artması önlenebilir" dedi.



Her ne kadar varisler, ciddi ve yaşamı tehlikeye sokan bir durum oluşturmasa da, günlük hayatı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen durumların en başında geliyor. Varisin, genellikle hamile ya da hamile kalıp doğum yapmış kadınlarda, doğum yapmayanlara oranla daha sık görüldüğü belirtildi.



Hamilelerde varis görülme sıklığı normal popülasyona oranla daha fazla olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu "Batı toplumlarında, hamileler arasında görülme oranı ortalama yüzde 40 civarındadır. Özellikle, hamileliğin son dönemlerinde, anne rahminin bacaktan gelen toplardamarlar üzerine baskısı ve bu baskı sonucu ortaya çıkan basınç artışının toplardamarlar üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra Hamilelik döneminde artan kan miktarının, bacaklarda toplanması sebebi ile varisler artış gösterir. Hamilelik döneminde ortaya çıkan varisler, genellikle vücut anatomisinin özelliğinden dolayı sol bacakta daha sık görülür. Hamilelerde, varisin en şiddetli olduğu dönem hamileliğin 37 - 40 haftaları arasındadır. Hamilelik sonrası 6 haftalık dönemde, varis gelişmiş toplardamarların hemen hemen tamamı hamilelik öncesi dönemdeki ölçülerine döner. Hamilelik sırasında ortaya çıkan varislerin yaklaşık yüzde 85'i, hamilelik sonrası 3 ay içinde ortadan kalkar. Yaklaşık yüzde 15'i ise kalıcı olur" dedi.



Bayanların çok rahatsız olduğu bu durumdan korunmak için yapılması gerekenler konusunda da uyarılarda bulunan Yrd. Doç.Dr. Ergenoğlu hamilelik sırasında ve doğum sonrası alınması gereken önlemler ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu:



"Hareket edilmeli. Özellikle düzenli yapılan sabah ve akşam yürüyüşleri, yüzme, bisiklet gibi bacak baldır kaslarının aktif olarak kullanıldığı sporları yapmak hamilelikte ortaya çıkan varisin gelişimini azaltır. Hamilelik öncesi ve hamilelik döneminde aşırı kilo alınmamalıdır. Uzun süre oturmak ve ayakta sabit durmaktan kaçınılmalıdır. Soğuk su duşu; Soğuk su uygulaması toplardamarların büzüşmesine ve kanın kalbe dönmesini kolaylaştırıcı bir faktör iken, sıcak su banyosu ya da hamam/sauna tersi yönde damar genişletici bir durumdur.



Bol ve rahat giysiler giyilmeli. Dar ve toplardamar dolaşımını engelleyen durumlar ortadan kaldırılmalıdır (kemer ya da dar çorap) Yüksek topuklu ayakkabı giyilmemeli. Topuk yüksekliği baldır kas pompa fonksiyonunu olumsuz etkiler.



Hamilelik sırasında olumsuz faktörler nedeniyle genişleme eğiliminde olan toplardamarlara dışarıdan mekanik destek sağlamak amacıyla "hamilelere özel külotlu varis çorapları" kullanılması tavsiye edilir. Her fırsatta bacaklar yukarı kaldırılmalı. Özellikle dinlenirken ya da yatarken birer yastık ile yükseltilmeli.



Sigara içimine son verilmelidir; sigara oluşturduğu serbest radikaller ile damar duvarı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olup, varis oluşumuna zemin oluşturacaktır. Tuz, su ve ödem artışına sebep olacağı için azaltılmalıdır. Ayrıca genişlemiş, kanamaya aday olan varisli damarları darbeden korumak için gerekli önlemler alınmalıdır."

