Hamilelikte tehlike işaretleri

|BULGU
|Olası problem (yüksek risk)
|Diğer olası nedenler
|Vajinal kanama (miktarı ve süresi ne olursa olsun, gebeliğin hangi döneminde görülürse görülsün, beraberinde ağrı olsun ya da olmasın)
|Düşük tehlikesi, plasenta previa, ablasyo
|Hormonal kanamalar, implantasyon kanaması
|Pelvik ağrı ya da karın ağrısı (sürekli olan ya da kramp tarzında)
|Düşük tehlikesi, Dış gebelik, ablasyo
|Yumurtalık kistleri, erken gebelikte rahminin büyümesine bağlı gerilme ağrısı
|Geçmeyen sırt ağrısı
|Düşük, erken doğum tehditi
|İdrar yolu enfeksiyonları, hamilelikte görülen normal ağrılar
|Vajinadan sıvı gelmesi
|Erken doğum tehditi, zarların erken açılması, düşük
|Fazla miktarda vajinal salgı, idrar kaçırma
|Sağ üst karın bölgesinde şiddetli ağrı
|HELLP sendromu
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|Ellerde ve yüzde aşırı ve ani şişme
|Gebeliğe bağlı hipertansiyon (preeklempsi)
|Normal şişlikler
|Şiddetli başağrısı
|Gebeliğe bağlı hipertansiyon (preeklempsi)
|Migren,sinüzüt, diğer baş ağrısı sebepleri
|Havale geçirme
|Eklempsi
|Epilepsi
|Görme bozuklukları
|Gebeliğe bağlı hipertansiyon (preeklempsi)
|Diğer nedenler
|Rahimde kasılma ve sertleşme
|Erken doğum eylemi
|Mide problemeleri, normal Bracxton Hicks kasılmaları
|Fetal hareketlerde azalma
|Fetal distress (bebeğin sıkıntıda olması)
|Bebeğin uyku halinde olması, plasentanın ön tarafta yerleşmiş olması
|Fetal hareketlerin olmaması
|Fetal distess, Fetal ölüm
|Bebebin uyku hali, plasentanın ön tarafta yerleşmiş olması
|Ateş (37.5 santigrad derecenin üstünde)
|Enfeksiyon (idrar yolu enfeksiyonu)
|Su alımında azalma (dehidratasyon)
|Kusma (ağızdan beslenemeyecek kadar şiddetli)
|Hiperemesis gravidarum
|Besin zehirlenmesi, enfeksiyonlar
|İdrar yaparken yanma
|Enfeksiyon (idrar yolu enfeksiyonu)
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