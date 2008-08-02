Hamilelikte tehlike işaretleri

Hamilelik pek çok kadın için heyecan verici olduğu kadar aynı zamanda endişe uyandırıcı bir dönemdir. Anne adaylarının çoğu hamile olduklarını öğrendikleri günden itibaren çoğu zaman itiraf etmeselerde bebeklerinin sağlıklarından endişe duyarlar, bebeklerini kucaklarına alana kadar tamamen sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiklerine inanamazlar. "Elleri ayakları sağlam mı" sorusu doğumdan sonra doktora sorulan ilk sorudur.

Hamile kadınların çok büyük bir kısmı herhangi bir komplikasyon ortaya çıkmadan sağlıklı ve normal bir gebelik dönemi geçirirler. Çok az bir kısmında ise maalesef komplikasyonlar, tedavi gerektirebilecek durumlar hatta bebek kayıpları yaşanabilmektedir. Bu istenmeyen durumların pek çoğu olay ortaya çıkmadan önce uyarı sinyalleri verirler. Bu belirtileri iyi bilmek ve uyanık olmak zaman zaman hayat kurtarıcı olabilir.

Hamilelik takipleriniz sırasında doktorunuz sizin durumunuza özel potansiyel problemler ve bunların belirtileri ile ilgili olarak sizi uyaracaktır. Öte yandan sadece size özel olmayan ve her hamile kadının karşı karşıya kalabileceği bazı uyarı işaretleri de vardır. Bu işaretleri çok iyi bilmeniz ve tanımanız gereklidir.

Doktorunuz takipleriniz sırasında her kontrolde tansiyonunuzu ölçecek, zaman zaman idrar tetkiki yapacaktır. Bu iki inceleme pek çok riskli durumun belirlenmesinde önemli ipuçları verir ve yüksek risk taşıyıp taşımadığınızı saptamaya yardımcı olur.

Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız zaman kaybetmeden doktorunuzla görüşmelisiniz. Doktorunuz size nasıl davranmanız gerektiği konusunda yol gösterecektir. Doktorunuz ile görüşmeyi ertemeleniz üzücü sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle çok dikkatli olmalısınız.

BULGU Olası problem (yüksek risk) Diğer olası nedenler Vajinal kanama (miktarı ve süresi ne olursa olsun, gebeliğin hangi döneminde görülürse görülsün, beraberinde ağrı olsun ya da olmasın) Düşük tehlikesi, plasenta previa, ablasyo Hormonal kanamalar, implantasyon kanaması Pelvik ağrı ya da karın ağrısı (sürekli olan ya da kramp tarzında) Düşük tehlikesi, Dış gebelik, ablasyo Yumurtalık kistleri, erken gebelikte rahminin büyümesine bağlı gerilme ağrısı Geçmeyen sırt ağrısı Düşük, erken doğum tehditi İdrar yolu enfeksiyonları, hamilelikte görülen normal ağrılar Vajinadan sıvı gelmesi Erken doğum tehditi, zarların erken açılması, düşük Fazla miktarda vajinal salgı, idrar kaçırma Sağ üst karın bölgesinde şiddetli ağrı HELLP sendromu - Ellerde ve yüzde aşırı ve ani şişme Gebeliğe bağlı hipertansiyon (preeklempsi) Normal şişlikler Şiddetli başağrısı Gebeliğe bağlı hipertansiyon (preeklempsi) Migren,sinüzüt, diğer baş ağrısı sebepleri Havale geçirme Eklempsi Epilepsi Görme bozuklukları Gebeliğe bağlı hipertansiyon (preeklempsi) Diğer nedenler Rahimde kasılma ve sertleşme Erken doğum eylemi Mide problemeleri, normal Bracxton Hicks kasılmaları Fetal hareketlerde azalma Fetal distress (bebeğin sıkıntıda olması) Bebeğin uyku halinde olması, plasentanın ön tarafta yerleşmiş olması Fetal hareketlerin olmaması Fetal distess, Fetal ölüm Bebebin uyku hali, plasentanın ön tarafta yerleşmiş olması Ateş (37.5 santigrad derecenin üstünde) Enfeksiyon (idrar yolu enfeksiyonu) Su alımında azalma (dehidratasyon) Kusma (ağızdan beslenemeyecek kadar şiddetli) Hiperemesis gravidarum Besin zehirlenmesi, enfeksiyonlar İdrar yaparken yanma Enfeksiyon (idrar yolu enfeksiyonu)



Burada belirtilenler dışında size ters ya da acayip gelen her durum acil olabilir. Bu nedenle aklınıza takılan herhangi bir şey olduğunda mutlaka doktorunuzu aramalısınız.