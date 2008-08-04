Hamilelikte sivilce ilaçlarının kullanımı güvenli mi?

Şiddetli sivilcelenmenin tedavisinde retinoik asit içeren tabletler sıklıkla kullanılıyor. Retinoik asit hamilelikte kullanılması kesinlikle sakıncalı olan bir maddedir. Retinoik asidin öğrenme bozukluğu, bazı beyin deformiteleri, kalp hastalıkları ve yüz anomalilerine neden olduğu biliniyor. Öte yandan retinoik asit kullanımı düşüklere yol açıyor. Krem ya da solüsyon şeklinde kullanılan tretionin içeren ilaçların hamilelikte kullanımı da kesinlikle sakıncalı.



Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız sivilce ilacı kullanımına hemen son vermelisiniz. Eğer döllenmeyi takip eden 15. günden sonra hala daha retinoik asit içeren bir ilaç kullanıyorsanız bebeğinizde doğum defekti görülme olasılığı yüzde 35 civarındadır. Hangi gün hamile kaldığınızı her zaman bilemeyebilirsiniz. Bununla birlikte retinoik asit ilaç kullanımına son verdikten sonra bir süre daha vücutta kalabilir ve bebeğe zarar verebilir. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar kadının gebe kaldıktan sonra 15 gün içinde ilacı bırakması durumunda doğum defekti riskindeki artışın ortadan kalktığını gösteriyor.



Bu nedenle hamile kalmak amacıyla korunmayı bıraktığınız anda sivilce ilaçlarınıza da veda etmeniz bebeğinizin sağlığı açısından son derece önemli.



(mumcu.com)

