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Sağlık

Hamilelikte ne kadar kahve ve şarap içilebilir?

Emily Oster: Hamileliğimin ikinci ve üçüncü aylık dönemlerinde günde üç kahve içmeye başladım. Daha fazlası riskli olabilir

28 Ağustos 2013 13:30

ABD'de Chicago Üniversitesi'nde ekonomi dersleri veren Dr. Emily Oster, kendi deneyiminden yola çıkarak hamilelilkte yapılması ve yapılmaması gerekenlere ilişkin tavsiyelerini "Expecting Better" adlı bir kitapta topladı.

Kitapta, kahveden şaraba ve peynir tüketimine Oster'in kendi çıkarımları yer alıyor.

Oster, "Hamile olduğumu öğrenince canım kahve çekti. Her sabah kalkınca kahve içerim. Sonra birden bire 'kahve içmeme izin var mı' diye düşündüm" diyor.

Emily Oster hemen internete girmiş ve farklı farklı bilgilerle karşılaşmış. Kitapların da aynı konuda farklı şeyler söylediğini, ve doktorunun kitaplarla her zaman aynı görüşte olmadığını görmüş.

Bazı yazarlar, hamile kadınların kahveden tamamıyla uzak durması gerektiğini söylüyor. Bazıları ise 2 fincandan fazla içilmemesini öğütlüyor. Bazıları çizgiyi üçte çekiyor.

Oster, "Altı diyen kitaplar okudum. Bunun bir cevabı olmalı diye düşündüm. Cevap ne sıfır ne de altı." diyor. 

İstatistik bilgisini kullanarak tıbbi literatürü tarayan Oster, "İki fincan iyidir" sonucuna varmış:

"İlk başta çok kötü hissettim, hamileliğimin ikinci ve üçüncü aylık dönemlerinde günde üç kahve içmeye başladım. Daha fazlası - altı, sekiz fincan kahve riskli olabilir."

Oster, kanıtların farklılık gösterdiği durumlarda kadınların bilgilere bakarak kendi durumlarına göre karar verebileceğini söylüyor.

 

Şarap tüketimi

 

Emily Oster alkol tüketiminde de kendi sonucuna varmış. İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi gibi bazı sağlık otoriteleri hamilelikte alkolden uzak durulmasını öğütlüyor.

Oster hamileliğinin ilk üç ayında toplam 3 bardak şarap içmiş.

Sonraki dönemlerde ise haftada 3 ya da dört kez yardım bardağa çıkarmış.

Aşırı alkol tüketmenin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Oster, sonra ulaştığı bilgilerin ilk üç ayda haftada bir iki kadeh, sonraki dönemlerde de günde bir kadehe kadar şarabın sakıncası olmadığına işaret ettiğini belirtiyor.

 

BBCTürkçe

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