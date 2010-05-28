Hamilelikte iyotu eksik etmeyin!

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Uzmanlar, iyot eksikliğinin anne adayında bir ölçüde tolere edilebilirken bebekte guatr ve tiroid hormonlarının kanda çok az bulunması durumu olan hipotiroidiye neden olduğu, bunun dışında bebekte sağırlık, dilsizlik, cücelik ve zeka geriliğine yol açabileceği uyarısında bulundu.





Türk-Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, iyotun insan vücudunda çok az bulunan, normal büyüme ve gelişme için gerekli olan bir mineral olduğunu söyledi. İyot eksikliğinin, tiroid hormonunun yapımında etkili olduğunu ifade eden Ünlü, yetersiz iyot alımının yetersiz tiroid hormonu üretilmesine neden olduğuna dikkati çekti.





Gebelik döneminde bir kadının yetersiz iyot almasının hem kendisi hem de anne karnındaki bebek açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Ünlü'nün verdiği bilgiye göre, "iyot yetersizliği halinde, anne adayında gelişen hipotiroid bebeği de etkiliyor ve bebek hipotiroid hastası olarak dünyaya geliyor. Anne bu durumu kısmen tolere edebilirken bebek için çok ciddi bir sağlık sorunu olan hipotiroidiye bağlı gelişme geriliği, ciltte kuruluk, saç dökülmesi, dilsizlik, sağırlık, cücelik ve zeka geriliği ortaya çıkabiliyor. Zeka gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinden ötürü de düşük okul başarısı ve çalışma performansındaki yetersizliklerle karşılaşılabiliyor.





Bunun dışında gebelik döneminde iyot eksikliğine bağlı olarak da anne adayında düşük, ölü, erken ya da düşük ağırlıklı doğum riski ciddi oranda artıyor."