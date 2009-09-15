Hamilelikte içilen sigara astıma neden oluyor

Kadınların hamilelikte sigara içmesinin bebeklerinde astım riskini dört ile altı kat arttırdığı bildirildi.



İsveçli doktorların yaptığı ve bugün Viyana'da düzenlenen Avrupa Pnömoloji Kongresinde sunulan araştırma, tütün ürünleri tüketiminin bebeklerin yetersiz kiloda doğmasına yol açtığını gösterdiği, bu durumun astıma yakalanma riski konusunda etkisi olduğu belirtildi.



1996-2008 arasında yaklaşık 3400 çocukta astımın gelişimini izleyen İsveçli doktorların araştırmasında, tiryaki annelerin çocuklarının, içmeyen annelerin çocuklarına göre ortalama olarak 211 gram daha az kiloda doğdukları ortaya kondu.



Tiryaki annelerin çocuklarının yaklaşık 24,3'ünün 2,5 kilodan daha az ağırlıkta doğduğu, sigara içmeyen annelerin çocuklarında ise bu kiloda doğum oranının yüzde 4,1 olduğu belirtildi.



Hamilelik döneminin tamamında sigara içen kadınların zayıf doğan çocuklarının astıma yakalanma riskinin yüzde 23,5 olduğu, bu oranın sigara içmeyen kadınların normal kiloda doğan çocuklarında yüzde 7,7 olduğu kaydedildi.