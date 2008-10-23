Hamilelikte güzelliği korumanın 22 yolu

Özellikle hamileliğinizin ilk 3 aylık dönemde su içmenizin cilt sağlığınız açısından önemi tartışılmazdır. Bulantılarınızın hafifçe arttığı ve arada kusmalarınızın olduğu bu dönemde, fazla su içmek istemeyebilirsiniz, fakat bir yandan su kaybınızın artması, diğer yandan yeterince su içmemeniz, cildinizin kurumasına ve kırışmasına sebep olur. Başka bir yönden de böbreklerinizin iyi çalışması, zihinsel performansınızın artması için günde en az 4 bardak su içmeniz önemlidir.Siz ne yerseniz cildiniz onu yansıtır. Yağ ve nem dengenizi korumak için cildinizin içerden vitamin, mineral desteğine ihtiyacı vardır. Bunu da en fazla yediğiniz sebze ve meyveler sağlar. Güzelce yıkadıktan sonra günde 4–5 porsiyon, özellikle kırmızı ve turuncu renkli meyveleri (Karpuz, siyah üzüm, havuç, böğürtlen, domates gibi.) yemelisiniz.Cansız ve soluk görünen bir cildiniz varsa, omega 3 desteği açısından günde 1 avucu geçmeyecek miktarda fındık, badem ve ceviz yiyebilirsiniz. Kalsiyum da cilt için çok önemli olduğundan, süt ve süt ürünlerini bol bol tüketmelisiniz.Egzersiz yapmak kan dolaşımınızı hızlandırıp, toksinlerinizin atılmasını kolaylaştırdığı için kadın doğum hekiminizin izniyle, açık havada kısa süreli yürüyüşler, basit pilates ve yoga egzersizleri yapın. Diğer yandan egzersizle salınan büyüme hormonu, endorfinler keyfinize keyif katacaktır.Hava aldırmayan ayakkabı ve çorapları tercih etmeniz, ayaklarınızda yaralara neden olabilir. Hamileliğinizin ilerleyen aylarında, ayak numaranızın büyüyeceğini göz önüne alıp, uygun ayakkabı seçerseniz, nasır oluşumunu da engellemiş olursunuz.Zaman zaman ayaklarınızın altlarında nasırı taklit eden, ağrılı veya ağrısız olabilen kabarıklıklar görülebilir. Bunlar bir virüsün neden olduğu siğillerdir. Genelde ortası siyahımsı kabartılardır. Bunlara asla dokunmadan, mutlaka bir cilt doktoruna göstermelisiniz.Hamilelik döneminizde hormonal aktivitenizin artması, kilo almanız, el, ayak ve kol altlarınızda terleme artışını yaratabilir. Bunun için sabunla temizlendikten sonra kol altlarınıza antiperspiran içermeyen deodorantlar kullanmalısınız.Banyo yapmak sizi çok rahatlatacaktır. Tabii doğru ürünlerle ve sağlıklı şekilde yapmak şartıyla! Banyo yaparken, parfümsüz, renksiz ve çok köpürmeyen ürünlerle yıkanmalısınız. Çok sıcak suyla ve keselenerek yaptığınız banyolar, vücudunuzun kurumasına ve pullanmasına neden olabilir. Bu durumda kaşıntı ve çatlaklarınız tetiklenebilir.Banyonuz sonrasında mutlaka bütün vücudunuzu nemlendirmelisiniz. Cildinizin için kuru veya yağlı olmasına göre tercih edebileceğiniz, su veya yağ bazlı vücut losyonları uygun olacaktır. Genelde yağ formunda ürünler, daha iyi sonuç vermektedir.Hamileliğinizde mümkün olduğunca kolonya, parfüm gibi alkollü ürünler kullanmamalısınız. Böyle ürünleri lekelenmeyi kolaylaştırması ve ellerinizde kuruma yapması nedeniyle tercih etmemelisiniz.El ve tırnak güzelliğiniz, son aylarınıza kadar ön planda olmalıdır. 3. aydan itibaren tırnak kenarlarının şişmesi, ayaklarınızda tırnak batmalarının olması söz konusu olabilir. Tırnaklarınıza bakım yaptırabilirsiniz, ancak mutlaka hijyenine güvendiğiniz yerlerde yaptırmalısınız. Manikür ve pedikürünüz, kanatmadan ve kesilmeden yapılmalıdır. Ayak tırnaklarınız düz kesilmeli, oval şekil verilmeden ve çok dipten alınmadan bakımı yapılmalıdır. Oje ve aseton kullanmanızda bir sakınca yoktur, ancak son aylarda ayak şişmeleriniz artarsa mutlaka akşamları ojelerinizi silmeniz gerekir.Hamileliğinizin her döneminde makyaj yapabilirsiniz. Bebeğiniz açısından hiçbir riski yoktur. Yağlanma ve küçük sivilcelenmeler başlamışsa, mümkünse su bazlı ürünleri kullanmayı tercih edin. Aşırı ve koyu renklerle yapılan kapatıcılı makyajlar yerine, hafif makyajı tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Gece yatarken, mutlaka makyajınızı silmelisiniz.Yüz temizliğinizi yaparken, cildinizi aşırı kurutmaktan kaçınmanız gerekir. Genelde yüzünüzü sadece akşamları sabunlamanız yeterlidir. Dezenfektan etkili sabunlar sakıncalıdır. Ph dengesini bozmayan ve sabunsuz temizleyicileri tercih etmelisiniz.Yüz bölgenizi yanlış ve aşırı yıkamanız, hatalı ürün kullanmanız gibi veya başlı başına hamilelik hormonlarınızın artmış aktivitesi nedeniyle sivilcelenme problemi yaşayabilirsiniz. Hamilelik döneminizde sivilceleriniz için kesinlikle ağızdan ilaç kullanmamalısınız. Genelde uzmanlar temizleme ürünleriyle takip etmenizi önerir. Çok şiddetli olursa, cilt doktorları duruma göre salisilik asit veya antibiyotik içeren kremler verirler.Sağlıklı ve yeterince uyumanız, cildiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerin başında gelir. Uykunuz sırasında salınan hormonlarınız, cildinizin kendini tamir etmesini sağlar. Yani fırsat buldukça küçük uyku kaçamakları yapmanız faydalı olacaktır.Hamileliğin 3. ayından itibaren kendini belli etmeye başlayan kahverengi lekelerinizi, güneşten çok iyi korunmanız gerekir. Mevsim kış bile olsa, sabah evden çıkmadan mutlaka güneş koruyucunuzu sürmelisiniz.Eğer hamileliğinizde de bronz görünme sevdanızdan vazgeçemiyorsanız, kesinlikle öğle saatlerinde olmamak şartıyla ve 10 dakikayı geçmeyecek şekilde güneşten faydalanabilirsiniz. Yine de çok sıcak havalarda güneşlenmekten kaçınmalısınız. Gölgede bile otursanız, en az 30 faktörlü koruyucu kremi tüm vücudunuza sürülmelisiniz. Ayrıca bilmelisiniz ki, bronzlaştırıcı kremler, kayısı ve havuç yağı gibi ürünler hamileliğinize uygun değildir.Saçlar hamileliğinizde canlanır, kalınlaşır ve güçlenir. Kolay uzar ve dökülmeleri azalır. Şampuan kullanırken, özel bakım ürünlerine genelde ihtiyaç duymazsınız. Bu dönemlerinizde dökülmeleriniz varsa, doktora danışmanız gerekir. Saç bakımınız için özel formüllerin sakıncası yoktur. Kendinizi mutlu ve keyifli hissedeceğiniz bu ürünleri kullanabilirsiniz, ancak saç derinizde kaşıntı, kepeklenme, kabuklanma ve kabarıklıklar oluşursa, cilt doktoruna görünmeniz gerekir.Saç boyası kullanmanın, röfle ve perma yaptırmanın hamilelikte ispatlanmış bir yan etkisi yoktur. Yine de ilk 3 ay içinde yapılmaması önerilir. Sonraki dönemlerde iyi havalanan ve boyanın solunmadığı ferah ve rahat kuaför salonlarında saçlarınıza boya yaptırabilirsiniz. Fön çektirmenizin de bebeğiniz açısından sakıncası yoktur.Hamileliğinizin 3. ayından itibaren boyun kenarlarınızda, kasık ve koltuk altı bölgenizde renk koyulaşmaları ve et beni adı verilen kabartılı oluşumlar görülebilir. Bu tür benler, kesinlikle koparılmamalı ve üstüne asitli ilaç uygulamaları yapılmamalı. Genelde doğumunuzdan sonra kaybolurlar, ancak geçmezlerse cilt doktorunuz tarafından alınabilirler.Hamileliğinizde kırmızı ben sayınızda artma ve bazen ağrılı büyümesi söz konusu olabilir. Hem kırmızı hem de kahverengi benlerin rengi koyulaşabilir. Şüphe duyduğunuz durumda, dermoskopik bakısının yapılması için cilt doktorunuza başvurmalısınız.Hamilelik döneminizde tüylerinizi yok etmek için lazerli veya iğneli epilasyon yaptırmanızın bebeğiniz açısından bir yan etkisi yoktur, ancak geniş alanlara yapılırken ağrı duymanız nedeniyle, kasılmalarınızı başlatabilir. Yine işlem yapılan yerlerde, melamin hücrelerinin aşırı çalışması yüzünden lekeler kalabilir. Bu nedenlerle, hamilelik döneminizde hem epilasyon amaçlı hem de cilt bakımı amaçlı lazer uygulamalarınızı doğum sonranıza bırakmalısınız.