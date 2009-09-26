Hamilelikte güvenli seks

Hamilelikle birlikte vücutta meydana gelen psikolojik ve fizyolojik değişikliklerden etkilenen seks hayatınız için doğru bilgilerle sağlıklı bir cinsel hayatın kapılarını aralayabilirsiniz.



Hamileliğinizle birlikte hem psikolojik hem de fizyolojik birçok değişim geçirirsiniz. Bu değişimler eşinizle genel sağlığınızı ve cinsel yaşamınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Hamilelikte sürekli yüksek seviyede bulunan ostrojen ve progesteron ilk aylarda çok yükselen, fakat hamilelik ilerledikçe belli düzeyde kalan HCG hormonu, bu fiziksel değişimlerde önemli rol oynar. Hamileliğinizde yaşadığınız tüm bu değişimler, size yorgunluk, halsizlik, uyku bozuklukları gibi genel sağlık problemlerini de beraberinde getirir.



Hamileliğinizle birlikte oluşan değişikliklerden en çok etkilenen de seks hayatınız olur. Bazı anne adayları hamilelikleri boyunca yoğun orgazm yaşar iken, bazıları da korkudan cinsel yaşamlarına bir süre ara verirler. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nevra Topalismailoğlu; "Hamilelikte cinsel istek artışına rağmen, cinsel ilişkinin rahim ağzının açılmasını kolaylaştıracağı, erken doğuma neden olacağı, damarların açılıp kanayacağı ve erkek cinsel organının bebeğe zarar vereceği düşünülerek cinsellikten kaçınılır. Oysa hamilelikte seks, sanılanın aksine erken doğuma neden olmaz. Hatta bazı çalışmalarda, yaşanan orgazm sırasında bebeğin hareketlerinin ve kalp hızının düzenli artış gösterdiği saptanmıştır." diyor ve sözlerine ekliyor: "Erkek cinsel organının, bebekle fiziksel bir teması olması tıbben mümkün değildir ve yaşanan cinsel birliktelik çocukta bir sakatlığa (inanılan batıl inançların aksine) sebep olmaz. Ayrıca rahim ağzı kanalındaki salgının koyulaşması ile oluşan tıkaç, bakterilerin ve spermin rahim içine girmesini engelleyen bir bariyer görevi görür."



Hamilelikte cinsel ilişkinin sakıncalı olduğu durumlar



• Düşük tehlikesi varlığı.



• Sebebi açıklanamayan vajinal kanama.



• Hamilelik kesesinin erken açılması ve suların erken gelmesi durumu.



• Plasenta previa (bebeğin eşinin aşağıda olması).



• Erken doğum tehlikesi.



• Partnerin cinsel temasla bulaşan hastalık taşıyıcısı olması.



• Hamilede aktif kondilom, genital siğil-HPV lezyonlarının varlığı.



• Çoğul hamileliklerde son 3 ay.



• Tekil hamileliklerde son 1 ay.



Güvenli bir seks için



• Yasak olduğu durumlarda ilişkiye girmemek gerekir.



• Cinsel ilişki sonrası kanama olursa, doktorunuzu mutlaka haberdar etmelisiniz.



• Hamilelikte, cinsel ilişki sayısında kısıtlama yoktur, fakat aşırıya kaçmamak gerekir. İlişki sırasında karın ve rahim fazla zorlanmamalıdır.



• Kimyasal kayganlaştırıcılar kullanılmamalıdır.



• Meme uçlarının fazla uyarılması oksitosin ismindeki hormonu salgılatıp, erken doğuma sebep olabilir. Meme uçlarındaki hassasiyete dikkat etmek gerekir.



• Spermin içindeki prostaglandin ismindeki bir madde, rahim ağzını uyarıp, rahim kasılmalarına sebep olabilir. İlişkide spermin, vajina içine akmasına engel olmak gerekebilir. Prezervatif veya geri çekme metodu kullanılabilir.



• Prezervatif aşırı esanslı olmamalı ve kimyasal maddeler içermemelidir. Normal, basit prezervatifler tercih edilmelidir.



• Önerilen cinsel pozisyonlarda ilişkiye girmeye özen gösterilmelidir.



