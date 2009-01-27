T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hamilelikte fazla kahve bebeği kanser yapabilir

Hamilelikleri sırasında belli bir miktarın üstünde kahve içen kadınların bebeklerinin kansere yakalanma riskinin arttığı belirtildi.

27 Ocak 2009 02:00

Hamilelikleri sırasında belli bir miktarın üstünde kahve veya çay içen kadınların bebeklerinin kansere yakalanma riskinin arttığı belirtildi.

Leicester Üniversitesi doktorları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre kafein, rahimdeki bebeklerin DNA yapısına zarar vererek çocuklar arasında en yaygın kanser türü olan lösemiye karşı daha savunmasız kalmalarına yol açıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre araştırmada doktorlar doğum sonrası yüzlerce bebeğin üzerinde kan testleri yaptı. Test sonuçlarında kafein alan annelerin bebeklerinin DNA yapısında, radyasyon gibi kanser yapıcı etmenlere karşı savaşan hücrelerinin zarar gördüğü saptandı.

İngiliz Gıda Kurumu da hamilelik sırasında alınabilecek günlük kafein miktarı sınırını 300 miligramdan 200 miligrama çekti. Bu da iki fincan kahve, dört bardak çay ve beş kutu kolaya denk geliyor.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24