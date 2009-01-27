Hamilelikte fazla kahve bebeği kanser yapabilir

Hamilelikleri sırasında belli bir miktarın üstünde kahve veya çay içen kadınların bebeklerinin kansere yakalanma riskinin arttığı belirtildi.



Leicester Üniversitesi doktorları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre kafein, rahimdeki bebeklerin DNA yapısına zarar vererek çocuklar arasında en yaygın kanser türü olan lösemiye karşı daha savunmasız kalmalarına yol açıyor.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre araştırmada doktorlar doğum sonrası yüzlerce bebeğin üzerinde kan testleri yaptı. Test sonuçlarında kafein alan annelerin bebeklerinin DNA yapısında, radyasyon gibi kanser yapıcı etmenlere karşı savaşan hücrelerinin zarar gördüğü saptandı.



İngiliz Gıda Kurumu da hamilelik sırasında alınabilecek günlük kafein miktarı sınırını 300 miligramdan 200 miligrama çekti. Bu da iki fincan kahve, dört bardak çay ve beş kutu kolaya denk geliyor.

