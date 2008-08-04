Hamilelikte dolgu yaptırmak güvenli mi?

Hamileliğiniz sırasında diş hekiminize de muayene olmanız oldukça yararlı. Hamilelikte kan dolaşımınızda artmış olan hormonlarınızdan bazıları diğer bazı dokuları etkilediği gibi diş etlerinizi de etkileyebiliyor. Bu etki sonucu diş etlerinizde çekilmeler ve kendiliğinden kanamalar olabiliyor. Bu durum epulis gravidarum olarak adlandırılıyor. Bazı ileri durumlarda diş etlerinin cerrahi olarak düzeltilmesi dahi gerekebiliyor. Öte yandan, hamilelik diş çürükleri açısından uygun bir ortam hazırlıyor. Özellikle ilk trimesterda kusmalar bakteri plaklarının diş yüzeyindeki birikimini arttırıyor. Bu da sonuçta çürük riskinde belirgin bir artışa neden oluyor.



Hamilelik ağız ve diş hijyeninize fazladan özen göstermenizi gerektiren bir durum. Bu nedenle diş hekiminizle konuşup uygun fırçalama, diş ipi kullanımı gibi teknikler hakkında detaylı bilgi almaniz yararlı olur.



Dişte meydana glen çürükler ve bunların tedavileri hamile kadınlar açısından her zaman korkutucu ve endişe vericidir. Özellikle dolgu ya da kanal tedavisi gibi antibiyotik ve lokal anestezik madde kullanımı pek çok hamile kadını huzursuz ediyor. Öte yandan eskiden jinekologların bu tedavilere izin vermemeleri ve bazı diş hekimlerinin de gebelik hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları bu korkuyu tetikliyor.



Yapılan pek çok çalışmada gebelikte kanal tedavisi ve dolgu da dahil olmak üzere diş tedavilerinin gelişmekte olan bebek üzerinde olumsuz bir etki yarattığına dair kanıt bulunamadı.



Tedavinizden önce diş hekiminize hamile olduğunuzu mutlaka söyleyin. Bu şekilde diş hekiminiz gerekirse jinekoloğunuzla görüşerek sizin için en uygun olan lokal anestezik ve antibiyotiği saptayarak, tedavinizi buna göre planlayacaktır. Yine herhangi bir bilimsel kanıt olmamakla birlikte bazı diş hekimleri gebelikte cıvalı amalgam dolgu maddelerini kullanmamayı tercih ediyorlar. Bunlar tamamen kişisel tercihlerdir ve sizin tedavinizi etkilemezler.



Sonuç olarak hamilelik sırasında dolgu ve kanal tedavisi yaptırmanın bir sakıncası yoktur.



(mumcu.com)

