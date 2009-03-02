Hamilelikte diş bakımınıza özen gösterin

Uzmanlara göre, halk arasında yanlış bilinen bazı noktalar, gereksiz strese sebep oluyor.



Hamilelik konusunda doğru bilgilere sahip olmak, anne adaylarının yaşayacağı gereksiz stresi ortadan kaldırıyor.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nagihan Güler Habertürk’e yaptığı açıklamada, hamilelikte bebeğe zarar verilmemesi için yapılması gerekenleri ve sorunsuz bir hamilelik için uyulması gereken kuralları açıkladı. Anne adayının sigara ve alkol kullanmamasını tavsiye eden Op. Dr. Güler, hamilelerin doktorun bilgisi dışında ilaç kullanmaması gerektiğine dikkat çekti.



Uzun süre ayakta kalınmasının da sakıncalı olduğuna işaret eden Op. Dr. Nagihan Güler, anne adaylarının uyması gereken hususları şöyle açıkladı: "Günlük işleriniz sırasında kendinizi yormayın. Bisiklet sürme, tenis oynama, kayak yapma gibi sporlardan uzak durun. Mesleğiniz gereği de olsa ağır nesneler kaldırmaktan, zararlı metal, kimyasal madde ve radyasyondan uzak durun. Yolculuktan önce doktorunuza danışın. Bol ve rahat giysiler seçin. Alçak topuklu rahat ayakkabılar giyin. Pamuklu iç çamaşırları giyin ve iç çamaşırlarınızı günlük olarak değiştirin. Yüzük ve bilezik gibi takılar takmayın. Diş bakımına özen gösterin. Sabah uyanınca, akşam yatmadan önce ve her öğünden sonra yumuşak fırça ile yavaş hareketlerle dişlerinizi fırçalayın. Röntgen ışınlarından sakının. Zorunlu olmadıkça radyolojik inceleme yaptırmayın. Haftada en az bir kez ayakta, duş alır biçimde, ılık su ile banyo yapın. C vitamini ve kalsiyum yönünden zengin gıdalar (turunçgiller, süt ve süt ürünleri) seçin. Lifli besinleri tercih edin. Gebelik boyunca 10-12 kg'dan fazla kilo almamaya özen gösterin".

