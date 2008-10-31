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Sağlık

Hamilelikte biraz içmek bebek için riskli değil

Yeni bir araştırma, hamilelikte çok az tüketilen alkolün çocukta davranışsal sorun çıkma riskini artırmadığını ortaya koydu.

31 Ekim 2008 02:00

Yeni bir araştırma, hamilelikte çok az tüketilen alkolün çocukta davranışsal sorun çıkma riskini artırmadığını ortaya koydu.

Alkol bebeği nasıl etkiliyor?

London College Üniversitesi’nden araştırmacılar, 12 bin 500 çocukla yaptıkları araştırmada, hamilelik boyunca bir haftada 2 kadehe kadar içilmesini "az alkol tüketim" sınıfına soktu. Bu miktarda alkol tüketenlerin çocuklarında sorunların oluşma riskinin daha da az olduğu ileri sürüldü.

Ancak bazı uzmanlar, bu araştırmanın tatmin edici olup olmadığı ya da kadınları yanlış bir güven duygusuna yönlendirip yönlendirmeyeceği konusunda ikiye bölünüyor.

Uluslararası Epidemiyoloji dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, hamilelik döneminde az alkol tüketen annelerin erkek çocuklarında, hiç alkol tüketmeyen annelerinkine oranla iletişim kurma sorunu ihtimali yüzde 40'tan az ve bu çocukların hiperaktif olma ihtimali de yüzde 30'dan az çıktı. Bu çocuklarla, kelime ve renkleri, harfleri ve sayıları belirleme üzerine yapılan testler de yüksek puanlar alındığı görüldü.

Hamilelikte az alkol tüketen annelerin kız çocuklarında ayrıca, hiç tüketmeyenlerinkine nazaran duygusal sorun olma ihtimali yüzde 30'dan az çıktı.

Uzmanlar, az alkol tüketen annelerin iyi eğitim görmüş ve geliri yüksek ailelerden olduğuna dikkat çekti.

Hamilelikte ya da hamile kalmak isteyenlere genelde hiç alkol tüketmemeleri tavsiye edilirken, alkol tüketmek isteyenlere haftanın bir ya da iki günde 1 ya da 2 kadehten fazla alkol kullanmamaları ve aşırıya kaçmamaları gerektiği söyleniyor. Alkolün fazla tüketilmesi halinde bebek düşebiliyor ya da gelişen cenine kalıcı hasar verebiliyor.

(AA)

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