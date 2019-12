Hamilelikte beslenme tarzı bebeği etkiliyor

Hamilelik döneminde çiğ köfte gibi iyi pişirilmeyen et ürünlerinin tüketilmesi anne karnındaki bebeğe zarar verebiliyor. Uzmanlar hamilelik döneminde sucuk, salam, sosis, pastırma ve çiğ köfte gibi çiğ et ürünlerinin tüketilmesinden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunuyor.



Hamilelik dönemi bir kadının hayatındaki en önemli dönemlerin başında geliyor. Hamile kadınların, bu dönemlerinde özellikle dikkat etmeleri gereken konuların başında sağlıklı beslenme geliyor.



Hamile kadının beslenme tarzı hem annenin hem de doğacak bebeğin sağlığı üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu nedenle anne adaylarının gebeliğin getirdiği ihtiyaçları karşılayacak biçimde ve dengeli beslenmesi gerekiyor.



Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç.Dr. Serhan Cevrioğlu Star gazetesine yaptığı açıklamada, ortalama 60 kilogram ağırlığındaki ve günde 2 bin 300 kalori'lik gıda tüketen bir kadının gebelikte 300, emzirme döneminde ise 500 kalori ek enerji sağlayacak şekilde gıda alımını arttırması gerektiğini söyledi.



Tüm gebelik boyunca alınması önerilen ortalama vücut ağırlığı artışının 12-13 kilogram olduğunu anlatan Cevrioğlu, "Aşırı kilolu bayanlarda bu değer 8-9 kiloya kadar indirilebilir. Gebelik bulantı kusmalarının fazla olduğu ilk 3 ay içinde genellikle belirgin kilo artışı olmazken 4. aydan sonra ayda ortalama1,5-2 kiloluk bir artış beklenir." dedi.



Bebeğin gelişimi için haftada iki porsiyon balık tüketin



Gebelik döneminde beslenme aralıklarının 3 ana ve 3 ara öğün (atıştırma) tarzında sıklaştırılması, aralarda daha çok mevsim meyvelerinin de birer adet tüketilmesi ve akşam öğünlerinde genellikle sebze yemeklerinin yenmesinin faydalı olacağına dikkati çeken Cevrioğlu, şunları söyledi; "Gebeliğin ikinci yarısında günlük kalsiyum ihtiyacı 1 gramdır. Bu miktar 2 bardak süt, 1 kase yoğurt ve 1 dilim kaşar peynirinden karşılanabilir. Artan kan hacmine bağlı oluşan kansızlığı önlemek için, gebeliğin ikinci yarısında özellikle kansızlık saptanan gebelerde ek demir desteği verilmesi önemlidir. Demir pekmezden ziyade siyah et ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerde daha fazla bulunuyor. Gebenin artan protein ihtiyacını karşılamak için hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarının benzer oranlarla tüketilmesini öneriyoruz. Bebeğin gelişimine katkıda bulunan omega türü yağlardan zengin olan balığın haftada 2 porsiyon tüketilmesi yararlıdır."



Çiğ etten uzak durun



Gebelikte oluşabilecek kabızlığı önlemek için kuru kayısı, yulaf ezmesi, kepekli ekmek gibi lifli gıdaların ve zeytinyağlı gıdaların tüketilmesi gerektiğini belirten Cevrioğlu, anne adaylarının çiğ köfte gibi pişirilmemiş et ürünlerinden, sigara ve alkolden kesinlikle uzak durması gerektiğine dikkati çekti.



Cevrioğlu, bu tür maddelerin tüketiminin anne karnındaki bebeğe zarar vereceği uyarısında bulundu.