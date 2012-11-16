Hamilelikte alkol bebeğin zekasını geriletiyor

İngiliz bilim insanlarının 4 bin çocuk üzerinde yaptığı araştırma, hamileyken alınan az miktarda alkolün bile bebeğin gelişimini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Hamilelikte alkol almak bebeğin zekasını düşürüyor.

İngiliz bilim insanlarının 4 bin çocuk üzerinde yaptığı araştırma, hamileyken alınan az miktarda alkolün bile bebeğin gelişimini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Oxford ve Bristol Üniversitelerinde yürütülen araştırmaya göre, annenin alkol almasıyla bebeğin kanındaki alkol seviyesi aynı oranda yükseliyor.

Ancak bebeğin karaciğeri, anneninki gibi gelişmiş olmadığından, bebeğin vücudundaki alkol aynı ölçüde parçalanamıyor.

Bebeğin vücudundan atılamayan alkol, organların ve beyindeki sinir hücrelerinin gelişimini olumsuz etkiliyor ve IQ seviyesinin bir iki puan düşmesine yol açıyor.

Bu nedenle uzmanlar, hamilelere veya gebe kalmaya çalışan kadınlara alkolden tamamen uzak durmalarını tavsiye ediyor. (NTV)