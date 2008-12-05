Hamilelik yorgunluğuna 12 çözüm

Hamileliğiniz boyunca yaşadığınız rahatsızlıkların birçoğu, vücudunuzun salgıladığı uyum amaçlı hormonlar ve buna bağlı gelişen fiziksel değişikliklerden kaynaklanır.



Psikiyatri Uzmanı Dr. Özkan Kobak Hamileyiz Biz dergisine yaptığı açıklamada: “Bu dönemde en çok; memelerinizde gerginlik ve hassasiyet, idrar kaçırma, sık idrara çıkma, bulantı, kusma, ağızda tat değişiklikleri, yorgunluk ve halsizlik gibi problemler yaşarsınız.” diyor.



Hamileliğinizin ilk 3–4 ayında yorgunluk ve halsizlik hissedebilirsiniz. Aslında bu durumun gerekçe nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı uzmanlar hamilelik hormonlarına bağlı olduğunu ileri sürerler.



Yorgunluğun psikolojik nedenleri



Hamilelik yorgunluğunuzun psikolojik bir sürü nedeni vardır, ancak en önde gelen sebepleri, hamileliğiniz boyunca ve doğumunuz sonrası hayatınızda oluşabilecek değişikliklere yönelik duyduğunuz kaygılardır (Hamileliğiniz sürecinde, herhangi bir komplikasyonla karşılaşılıp, karşılaşılmayacağınız, bebeğinizin sağlığıyla ilgili endişeleriniz, nasıl bir anne olacağınız dair duyduğunuz kaygılar). Hamileliğinizde yaşadığınız depresyon, sıklıkla yorgunluk, halsizlik ve isteksizlikle ortaya çıkar.



Depresyonu arttıran faktörler



• Genç yaşta hamile kalmanız.



• Planlamadığınız bir hamilelik yaşamanız.



• Problemli bir evliliğinizin olması.



• Yalnız yaşıyor olmanız ve çevrenizde, size yardımcı olacak kimsenin olmaması.



• Ekonomik sorunlarınızın varlığı.



• Fazla çocuğunuzun olması.



• Önceden depresyon geçirmiş olmanız.



Hamileliğinizde yaşadığınız yorgunluk ve halsizlik şikâyetlerinizin neden kaynaklandığını bilmelisiniz. Bu yüzden öncelikle doktorunuza başvurup, gerekli tetkiklerinizi yaptırmalısınız.



Yorgunluğunuzu yenmenin 12 yolu



1-Yorgunluğu vücudunuzun normal uyarısı gibi kabullenip, ihtiyacınız olduğu kadar dinlenin. (1–2 saatlik gündüz uykularınız, kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayabilir.)



2-Düzenli ve sağlıklı beslenin. Bu konuda bir diyetisyenden yardım almanız, işinizi kolaylaştıracaktır.



3-Alkol ve sigaradan uzak durun.



4-Aşırı çay, kahve, asitli ve şekerli içecekleri tüketmeyin.



5-Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapın.



6-Yeterli sıvı alın. (Günde 3–4 lt.)



7-Sıkıntılı ve gerginseniz, gün içinde birkaç kez nefes ve kas gevşeme egzersizleri uygulayın. (Sakin ve sessiz bir ortamda, hoşlandığınız bir müzik eşliğinde kanepeye uzanın. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi mutlu, huzurlu hissedebileceğiniz bir ortamda olduğunuzu hayal edin. Derin, düzenli bir şekilde nefes alıp, tekrardan yavaş ve düzenli bir şekilde nefes verin. Her soluk verişinizde, vücudunuzu ve kaslarınızı gevşetmeye çalışın.)



8-Eşinizle sağlıklı bir iletişiminiz olsun. Hamilelik ve sonrası için planlarınızı beraber konuşun. Eşinizin hamileliğinizle ilgili duygularını öğrenin.



9-Hamileliğinizde yaşadığınız olumsuz belirtileri, doktorunuza sorun. Sürecinizle ilgili bilgi edinmeye çalışın, bunun için kitap okuyun. Çevrenizde, yakın dönemde hamilelik geçirmiş kişilerle konuşun, onların yaşadığı süreçleri öğrenin ve sıkıntılarınızı paylaşın.



10- İş yoğunluğunuzu azaltıp, kendinize ve keyif aldığınız hobilerinize daha fazla zaman ayırın.



11- Hamileliğinizde yaşadığınız sıkıntıların bir süre sonra sona ereceğini ve bebeğinizle geçireceğiniz güzel anıları hayal edin.



12- Yorgunluk ve halsizliğinize hayattan zevk almamanız, ağlama nöbetleriniz, mutsuzluğunuz, isteksizliğiniz eşlik ediyorsa, profesyonel destek alın.



Unutmayın, bebeğinizle mutlu ve sağlıklı bir yaşam sizi bekliyor.

