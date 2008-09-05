Hamilelik sırasında saunaya girmek sakıncalı

Saunalar genelde rahatlama ve stres gidermek için tercih edilen ortamlardır. Hamile bir kadın da bu tür rahatlamalara çoğu zaman gereksinim duyar. Daha önceden düzenli olarak sauna, kaplıca gibi sıcak ve sıcak suyun rahatlatıcı etkisini kullanan ve bu ortama alışkın kişiler gebeliklerinde de bu alışkanlıklarını devam ettirip ettiremeyeceklerini merak ederler.



Ancak ne yazık ki hamilelik sırasında sauna, kaplıca, sıcak su banyosu gibi ortamlara girilmesi sakıncalıdır. Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar cemiyetinin (ACOG) de dahil olduğu pek çok bilimsel dernek ve doktor sauna ve sıcak su banyolarının hamilelik sırasında kullanımını onaylamamaktadır.



Yüksek sıcaklık değerleri özellikle bebeğin organ gelişiminin devam ettiği ilk 3 aylık dönemde teratojen yani sakatlık yaratabilecek etkilere sahiptir. Bebek gelişimi üzerindeki bu olumsuz etki azalmakla birlikte ikinci ve üçüncü üç aylık dönemde de devam etmektedir.



Hamile bir kadının vücut sıcaklığını arttıracak her türlü eylem anne karnındaki bebek üzerinde potansiyel zararlara sahiptir. Benzer şekilde gebelik sırasında ateşin kontrolsüz yükselmesi de bebeğe zararlı olabilir.



Hamilelikte sauna önerilmemesinin tek nedeni bebek üzerindeki teratojen etki değildir. Hamilelik sırasında kadının kan hacmi artar. Sıcaklık olduğunda vücut terleme yolu ile ısı kaybetmek amacı ile cilde yakın damarlarda genişleme yaratarak kan akımının buralara yönelmesini sağlar. Bu durumda anne adayının beynine giden kan azalacağından ani bayılmalar olabilir. Yine aynı nedenlerle bu dönemde bebeğe giden kan miktarında da azalma olabilir.



(mumcu.com)

