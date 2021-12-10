Hamilelik izninde 700 dolarla site kurdu; Bakalçuk'un milyarderler listesindeki hızına kimse yetişemiyor

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Rusya'da hamilelik izni sırasında kurduğu e-ticaret şirketi Wildberries'in büyük başarısıyla adını duyuran Tatyana Bakalçuk, zenginler listesinde tepeye doğru tırmanışını sürdürüyor.

Forbes dergisine göre Bakalçuk, bu sene gelirine oranla en yüksek tırmanışı yaşayan milyarder oldu. Bakalçuk, servetini 2021'de yüzde bin artırdı.

13 milyar dolarlık net servetiyle Rusya'nın en varlıklı kadını konumundan bulunan Bakalçuk, 2021 Forbes Milyarderler Listesi'nde ise 164. sırada bulunuyor. Bakalçuk aynı zamanda Rusya'nın en varlıklı 13. insanı konumunda. Rusya için listenin başında mesajlaşma platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov bulunuyor.

1976'da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki Moskova Oblastı'nda doğan Bakalçuk, 2004'te ilk çocuğu için hamilelik iznindeyken banka hesabındaki 700 dolarla Wildberries sitesini kurmuştu. Site, şu anda Rusya'nın en büyük e-ticaret sitesi konumunda. Bakalçuk, siteyi kurmadan önce bir İngilizce öğretmeniydi.