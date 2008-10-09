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Sağlık

Hamilelik döneminde ne yapmalı ne yapmamalı?

Hamilelik, yaşam biçiminizde yeni değişiklikler yapmanız anlamına da gelir. Hamilelik öncesi yaptıklarınız, yapılmayacaklar listesine girer ya da yeni yasaklar gelir. Üstelik bu liste hem uzun

09 Ekim 2008 03:00

Hamilelik, yaşam biçiminizde yeni değişiklikler yapmanız anlamına da gelir. Hamilelik öncesi yaptıklarınız, yapılmayacaklar listesine girer ya da yeni yasaklar gelir. Üstelik bu liste hem uzun hem de karışıktır. Formsante dergisi, bu dönemdeki değişikliklere daha kolay adapte olmanız için bu listeyi yeniden düzenledi.

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Güzellik ve hijyen

Manikür

Kendi aletlerinizi kullandığınız sürece yaptırabilirsiniz. Manikür aletleri enfeksiyon riski taşıyabileceği için herkesin kullandıklarından uzak durmalısınız. Bu dönemde kuaför salonlarında kullanılan kimyasallar nedeniyle risk yaratacak havasını solumanız önerilmiyor.

Pedikür

Manikür için geçerli olan kurallar pedikür için de geçerli. Pedikür sonrası ayak masajı yaptırmayın. Çünkü bu masaj rahmin kasılıp büzülmesine neden olabilir.

Saç boyası

Araştırmalar saç boyasının aleyhine sonuçlar göstermiyor. Ancak ‘içimiz rahat etsin’ diyorsanız, hamileliğin ilk üç ayında saç boyatmayı erteleyin.

Küvet ya da sauna

Her ikisinden de uzak durun. Aşırı sıcağın rahmi olumsuz etkilediği, erken doğum ihtimalini arttırdığı biliniyor.

Banyo

Suyunuz aşırı sıcak olmasın yeter. En fazla 32 derece sıcaklıkta yıkanmalısınız.

Jakuzi

Suyun sıcaklığına dikkat ettiğiniz sürece sorun yok.

Aromaterapi

Şimdilik erteleyin. Çünkü bazı bitkisel yağların içinde bulunan rezene, kekik, mir gibi maddelerin bu döneme uygun olmadığı biliniyor.

Masaj

Hamilelik dönemine özgü bir masaj yaptıracaksanız, kabul! Aksi takdirde bazı masaj hareketleri nedeniyle rahim kasılmaları yaşayabilirsiniz. Bazı uzmanlar özellikle ilk 3 ay masajdan uzak durulması gerektiğini belirtiyorlar. İyisi mi siz, doktorunuzdan görüş alın.

Refleksoloji

Kasılmalara neden olabileceği için şimdilik erteleyin.

Yüz bakımı

Kendi hazırladığınız ya da SPA merkezlerindeki bakımlarda bir sorun yaşama ihtimaliniz düşük. Ama elektrikli aletlerle yapılan işlemlerden, ilk 3 aydaki bitkisel bakımlardan, peelingten uzak durmanızda yarar var.

Akne tedavisi

Bu tamamen doktorunuzun vereceği bir karar. Ancak bazı akne ilaçlarının hamilelikte kullanıldığını söylemekle yetinelim.

Solaryum

Solaryum makinelerinin bebek gelişimine bir zararı olduğu kesin olarak kanıtlanmış değil. Ancak bu makinelerin aşırı kullanımı kişide cilt kanserinin gelişimine yol açabiliyor.
Ayrıca yatay durumda kullanılan güneşlenme kabinleri vücut ısısını arttırdığından bebeğiniz için riskli olabilir. Bizden tavsiye; ilk üç ayda solaryuma gitmektense, güneşlenmeyi tercih edebilirsiniz.

Lazer epilasyon

Bu dönemde hormonlarınızın değişimi, tüylenme artışına da neden oluyor. Ancak ilk üç ay boyunca lazer epilasyon yaptırmanız sakıncalı. Ancak dördüncü aydan sonra karın bölgesi hariç yaptırmanız mümkün.

Spor ve egzersiz

Jogging

Doktora danışmadan asla! Çünkü jogging bazı hastalıklarda tetikleyici rol oynayabiliyor.

Kayak

Düşerek yaralanma riskinizi düşünerek ertelemenizde yarar var.

Buz pateni

Kayak için ne söylüyorsak, buz pateni için de geçerli.

Yoga

Hamilelik boyunca yapabilirsiniz. Ancak hamilelere özel sınıflarda yapmanızı öneriyoruz. Özellikle ilk 3 aydan sonra zorlanacağınız hareketlerden uzak durun. Arkanızı dönmenizi gerektirecek ya da esneklik isteyecek hareketleri ilk üç aydan sonra yapmamalısınız. Bazı uzmanlar tersini söylese de riskini göz önüne alın. Ayrıca Bikram veya Sıcak Yoga yapmaktan kaçınmanızı öneriyoruz.

Ağırlık kaldırmak

Doğru ağırlığı kaldırdığınız sürece sorun yok. Doktorunuzdan görüş aldıktan sonra devam edebilirsiniz. Genellikle önerilen ağırlık 2-5 kilo arasıdır.

Kickbox&Tae Bo&Aerobik

Sizi ve kalbinizi yormayacak çalışmalar yapabilirsiniz. Aerobikte orta seviyedeki çalışmaları sürdürebilirsiniz.

Bisiklet

Kondisyon bisikleti kullanabilirsiniz ancak normal bisikletin özellikle karnınızın irileştiği dönemde dengeyi bulmanızda zorluk yaratacağını aklınızdan çıkarmayın.

Yiyecek ve içecek

Alkol

Henüz kaç kadehin zararsız olduğu konusunda kesin veriler yok. Bu yüzden alkol almayı ertelemenizi öneriyoruz.

Sigara

Hem kendi sağlınız hem de bebeğiniz için çok zararlı. Bebekte gelişim geriliğinden erken doğum riskine kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu nedenle ne için ne de pasif içici olun. Sigaralı ortamlardan uzak durmaya çalışın.

Mikrodalga fırın

Henüz uzak durmanız gerektiğini gösterecek kesin bir sonuç yok!

Balık

Kesinlikle yararlı! Bebeğinizin hem fiziksel hem de zekâ gelişimini destekliyor. Haftada 350 gr. balık tüketebilirsiniz.

Ancak bazı balık türleri cıva birikiminin yüksek olması nedeniyle önerilmiyor. Kılıçbalığı, köpekbalığı, kral uskumru, tütsülenmiş ve buzlukta saklanmış balıklardan uzak durmalısınız. Önerilenler; açık deniz somonu, deniz levreği, karides, dil balığı, kedi balığı, morina balığı, mezgit, sardalya…

Kabuklu deniz ürünleri

Karides gibi iyi pişmiş kabuklular düşük oranda cıva ihtiva ederler. Bu yüzden rahatlıkla yiyebilirsiniz.

Suşi

Hayır, suşi, pişmemiş ya da az pişmiş kabuklu deniz ürünü yiyemezsiniz. Güvenli değil.

Az pişmiş etler

Az pişmiş etlerde salmonella adı verilen bakteri bulunuyor ve düşüklerin yanı sıra bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. O yüzden az pişmişlerden uzak durun.

Söğüş et

Söğüşleri yemeden önce mutlaka mikrodalga fırında ısıtmanız gerekiyor.

Salam, sosis, pastırma

Kolayca bakteri barındırabilecekleri için bu süreçte çiğ etlerden uzak durun.

Peynir

Çiğ ya da pastörize edilmemiş sütlerden üretilen peynirler, birçok hastalığın bulaşmasına neden olabilirler. İşlenmiş peynirlerde bu risk yoktur. Günlük sütle yapılmış olanlardan uzak durun. Özellikle krem peynir, feta, sarımsı yumuşak peynir (camembert), Danimarka (mavisi) peyniri, rokfor, Meksika tarzı guesco blanka, guesco fresco peynirlerini tüketmekten kaçınmanızda fayda var.

Fıstık ezmesi

Alerjiniz yoksa, evet! Ama ailenizde alerji öykünüz varsa doktorunuza danışmalısınız.

Kafein

Çay, kahve ve kolalı içecekler kafein içerir. Ancak sınırlı sayıda içmeniz mümkün. Günlük 300 mg kafein yeterli.

Bitkisel çaylar

Bitkisel çaları kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Vücudunuz için etkilerinden emin olmadığınız bitkisel çayları tüketmeyin. Sınırlı miktarda tüketmek kaydıyla siyah çay ve yeşil çay içebilirsiniz. .

Suni tatlandırıcı

Bebeğiniz için zararlı olabilir. Ayrıca içeriğinde yapay tatlandırıcı kullanılan diyet içecekler yerine su ve meyve suyunu tercih edebilirsiniz.

Temizlik ürünleri

Çamaşır suyu gibi ürünleri dikkatli olmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Kullanacağınız ortamın hava alması çok önemli. Ayrıca eldivensiz temizliğe kalkışmayın. Bu dönemde aldığınız her ürünün etiketini okuyun ve amonyak, renk verici ve zehirli kokular çıkaran kimyasallardan uzak durun.

Badana yapmak

Evinizin boyasını yapma alışkanlığınız olabilir. Ancak bu dönemde, boyanın içinde kimyasal maddeleri koklayacağınızı düşünerek boya yaptığınız odayı havalandırın ya da sık sık temiz havyaya çıkın.

Yeni mobilyalar

Boyalar ve yapım aşamaları sırasında kullanılan kimyasallar zararlı olabilir. Yeni mobilyalardan uzak durun ya da almayı erteleyin.

Kedi bakmak

Kedi beslemeniz mümkün ancak aşılarını yaptırmak kaydıyla. Yasak olan; kedinin yattığı yerleri temizlemek. Kedi dışkısı, bazı paraziter hastalıkların etken maddeleriyle dolu olabilir. Bunların bulaşması, oldukça tehlikeli.

Uçakla seyahat

28. haftaya kadar güvenli. Ancak bundan sonra erken doğuma yol açması nedeniyle risklidir.

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