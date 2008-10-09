Hamilelik döneminde ne yapmalı ne yapmamalı?

Hamileilk sırasında saunaya girmek sakıncalı

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Hamilelikte sivilce ilaçlarının kullanımı güvenli mi?

Kendi aletlerinizi kullandığınız sürece yaptırabilirsiniz. Manikür aletleri enfeksiyon riski taşıyabileceği için herkesin kullandıklarından uzak durmalısınız. Bu dönemde kuaför salonlarında kullanılan kimyasallar nedeniyle risk yaratacak havasını solumanız önerilmiyor.Manikür için geçerli olan kurallar pedikür için de geçerli. Pedikür sonrası ayak masajı yaptırmayın. Çünkü bu masaj rahmin kasılıp büzülmesine neden olabilir.Araştırmalar saç boyasının aleyhine sonuçlar göstermiyor. Ancak ‘içimiz rahat etsin’ diyorsanız, hamileliğin ilk üç ayında saç boyatmayı erteleyin.Her ikisinden de uzak durun. Aşırı sıcağın rahmi olumsuz etkilediği, erken doğum ihtimalini arttırdığı biliniyor.Suyunuz aşırı sıcak olmasın yeter. En fazla 32 derece sıcaklıkta yıkanmalısınız.Suyun sıcaklığına dikkat ettiğiniz sürece sorun yok.Şimdilik erteleyin. Çünkü bazı bitkisel yağların içinde bulunan rezene, kekik, mir gibi maddelerin bu döneme uygun olmadığı biliniyor.Hamilelik dönemine özgü bir masaj yaptıracaksanız, kabul! Aksi takdirde bazı masaj hareketleri nedeniyle rahim kasılmaları yaşayabilirsiniz. Bazı uzmanlar özellikle ilk 3 ay masajdan uzak durulması gerektiğini belirtiyorlar. İyisi mi siz, doktorunuzdan görüş alın.Kasılmalara neden olabileceği için şimdilik erteleyin.Kendi hazırladığınız ya da SPA merkezlerindeki bakımlarda bir sorun yaşama ihtimaliniz düşük. Ama elektrikli aletlerle yapılan işlemlerden, ilk 3 aydaki bitkisel bakımlardan, peelingten uzak durmanızda yarar var.Bu tamamen doktorunuzun vereceği bir karar. Ancak bazı akne ilaçlarının hamilelikte kullanıldığını söylemekle yetinelim.Solaryum makinelerinin bebek gelişimine bir zararı olduğu kesin olarak kanıtlanmış değil. Ancak bu makinelerin aşırı kullanımı kişide cilt kanserinin gelişimine yol açabiliyor.Ayrıca yatay durumda kullanılan güneşlenme kabinleri vücut ısısını arttırdığından bebeğiniz için riskli olabilir. Bizden tavsiye; ilk üç ayda solaryuma gitmektense, güneşlenmeyi tercih edebilirsiniz.Bu dönemde hormonlarınızın değişimi, tüylenme artışına da neden oluyor. Ancak ilk üç ay boyunca lazer epilasyon yaptırmanız sakıncalı. Ancak dördüncü aydan sonra karın bölgesi hariç yaptırmanız mümkün.Doktora danışmadan asla! Çünkü jogging bazı hastalıklarda tetikleyici rol oynayabiliyor.Düşerek yaralanma riskinizi düşünerek ertelemenizde yarar var.Kayak için ne söylüyorsak, buz pateni için de geçerli.Hamilelik boyunca yapabilirsiniz. Ancak hamilelere özel sınıflarda yapmanızı öneriyoruz. Özellikle ilk 3 aydan sonra zorlanacağınız hareketlerden uzak durun. Arkanızı dönmenizi gerektirecek ya da esneklik isteyecek hareketleri ilk üç aydan sonra yapmamalısınız. Bazı uzmanlar tersini söylese de riskini göz önüne alın. Ayrıca Bikram veya Sıcak Yoga yapmaktan kaçınmanızı öneriyoruz.Doğru ağırlığı kaldırdığınız sürece sorun yok. Doktorunuzdan görüş aldıktan sonra devam edebilirsiniz. Genellikle önerilen ağırlık 2-5 kilo arasıdır.Sizi ve kalbinizi yormayacak çalışmalar yapabilirsiniz. Aerobikte orta seviyedeki çalışmaları sürdürebilirsiniz.Kondisyon bisikleti kullanabilirsiniz ancak normal bisikletin özellikle karnınızın irileştiği dönemde dengeyi bulmanızda zorluk yaratacağını aklınızdan çıkarmayın.Henüz kaç kadehin zararsız olduğu konusunda kesin veriler yok. Bu yüzden alkol almayı ertelemenizi öneriyoruz.Hem kendi sağlınız hem de bebeğiniz için çok zararlı. Bebekte gelişim geriliğinden erken doğum riskine kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu nedenle ne için ne de pasif içici olun. Sigaralı ortamlardan uzak durmaya çalışın.Henüz uzak durmanız gerektiğini gösterecek kesin bir sonuç yok!Kesinlikle yararlı! Bebeğinizin hem fiziksel hem de zekâ gelişimini destekliyor. Haftada 350 gr. balık tüketebilirsiniz.Ancak bazı balık türleri cıva birikiminin yüksek olması nedeniyle önerilmiyor. Kılıçbalığı, köpekbalığı, kral uskumru, tütsülenmiş ve buzlukta saklanmış balıklardan uzak durmalısınız. Önerilenler; açık deniz somonu, deniz levreği, karides, dil balığı, kedi balığı, morina balığı, mezgit, sardalya…Karides gibi iyi pişmiş kabuklular düşük oranda cıva ihtiva ederler. Bu yüzden rahatlıkla yiyebilirsiniz.Hayır, suşi, pişmemiş ya da az pişmiş kabuklu deniz ürünü yiyemezsiniz. Güvenli değil.Az pişmiş etlerde salmonella adı verilen bakteri bulunuyor ve düşüklerin yanı sıra bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. O yüzden az pişmişlerden uzak durun.Söğüşleri yemeden önce mutlaka mikrodalga fırında ısıtmanız gerekiyor.Kolayca bakteri barındırabilecekleri için bu süreçte çiğ etlerden uzak durun.Çiğ ya da pastörize edilmemiş sütlerden üretilen peynirler, birçok hastalığın bulaşmasına neden olabilirler. İşlenmiş peynirlerde bu risk yoktur. Günlük sütle yapılmış olanlardan uzak durun. Özellikle krem peynir, feta, sarımsı yumuşak peynir (camembert), Danimarka (mavisi) peyniri, rokfor, Meksika tarzı guesco blanka, guesco fresco peynirlerini tüketmekten kaçınmanızda fayda var.Alerjiniz yoksa, evet! Ama ailenizde alerji öykünüz varsa doktorunuza danışmalısınız.Çay, kahve ve kolalı içecekler kafein içerir. Ancak sınırlı sayıda içmeniz mümkün. Günlük 300 mg kafein yeterli.Bitkisel çaları kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Vücudunuz için etkilerinden emin olmadığınız bitkisel çayları tüketmeyin. Sınırlı miktarda tüketmek kaydıyla siyah çay ve yeşil çay içebilirsiniz. .Bebeğiniz için zararlı olabilir. Ayrıca içeriğinde yapay tatlandırıcı kullanılan diyet içecekler yerine su ve meyve suyunu tercih edebilirsiniz.Çamaşır suyu gibi ürünleri dikkatli olmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Kullanacağınız ortamın hava alması çok önemli. Ayrıca eldivensiz temizliğe kalkışmayın. Bu dönemde aldığınız her ürünün etiketini okuyun ve amonyak, renk verici ve zehirli kokular çıkaran kimyasallardan uzak durun.Evinizin boyasını yapma alışkanlığınız olabilir. Ancak bu dönemde, boyanın içinde kimyasal maddeleri koklayacağınızı düşünerek boya yaptığınız odayı havalandırın ya da sık sık temiz havyaya çıkın.Boyalar ve yapım aşamaları sırasında kullanılan kimyasallar zararlı olabilir. Yeni mobilyalardan uzak durun ya da almayı erteleyin.Kedi beslemeniz mümkün ancak aşılarını yaptırmak kaydıyla. Yasak olan; kedinin yattığı yerleri temizlemek. Kedi dışkısı, bazı paraziter hastalıkların etken maddeleriyle dolu olabilir. Bunların bulaşması, oldukça tehlikeli.28. haftaya kadar güvenli. Ancak bundan sonra erken doğuma yol açması nedeniyle risklidir.