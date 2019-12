Hamilelik döneminde nasıl beslenmeli?

Anne adaylarının sağlıklı beslenmesi hem kendi hem doğacak bebeğinin sağlığı için çok önemlidir. Ne yedikleri ne kadar yedikleri düşünüldüğü gibi 'Canın ne isterse onu ye' şeklinde olmamalıdır. Çünkü anne ne ile beslenirse bebek de besin olarak onu alır. Peki ne yiyelim, ne kadar yiyelim? Diyet ve Beslenme Uzmanı Deniz Şafak Akçayoğlu Bugün gazetesine verdiği röportajda hamilelik döneminde neler yenilmesi gerektiğini anlatıyor:



1500 kalorinin altına düşmeyin



Her insanın yaşına, boyuna, kilosuna göre alması gereken bir kalori vardır. Bu kalori insanın enerjisidir. Bir kadının ortalama günlük alması gereken kaloriyi bin 800 olarak düşünürsek, hamile annenin buna ek olarak 200 kalori alması gerekir. Bu miktar 2 dilim ekmek ve 1 meyve demektir.



Demek ki düşünüldüğü kadar çok yemek yemeğe gerek yoktur. Bir gün için yapılacak küçük artırımlar yeterlidir. Eğer hamile kalan anne kilolu ise o zaman bu artırımı yapmaya gerek yoktur. Hatta çok az kısıtlamalar bile yapılabilir ancak yine doğru beslenmek şartıyla.



Anne eğer çok düşük kilolu ise o zaman bebeği düşük riski olacağından alması gereken enerjiye ek olarak yaklaşık 500-800 kalori verilir. Alınması gereken besinlerin miktarı annenin alması gereken kiloya göre planlanır. Günlük alınan kalori hiçbir zaman bin 500 kalorinin altında olmamalıdır. Daha az beslenmek bebeğin sağlığını tehdit edebilir.



Karbonhidratı eksik etmeyin



Günlük beslenmemiz içerisindeki ekmek, pilav makarna, çorbalar, sebzeler, meyveler bizim karbonhidrat kaynaklarımızdır. Günlük enerjimizin yarısından fazlasını bu kaynaklardan sağlamak gerekir. Bazen hamileler kilo almaktan korktukları için bu besinleri tüketmezler.



Oysa onlara çok ihtiyacımız vardır. Normalde zayıflama diyetlerinde de ilk kısılan besinler bunlardır. Yapılan önemli bir yanlıştır. Onlar olmadan vücudumuz istediği enerjiyi elde edemez. Kısa vadede bize güç veren kaynaklardır. Gereğinden fazla tüketmek kilo alımını kolaylaştırır ancak yetersiz tüketmek te başka hastalıkların oluşumuna neden olabilir.



En proteinli besin yumurta



Protein, kişinin sahip olduğu kiloya veya alması gereken kaloriye göre planlanır. Normalde kişinin sahip olduğu her kilo başına 0.8 gr protein verilebilir veya aldığı kalorinin yüzde 12-15 'i proteinlerden sağlanır. Hamilelerde bu proteine ek olarak günde 20 gr. protein verilir. Anne adayının normalde alması gerekenden daha fazla proteine ihtiyacı vardır. Sadece ne kadar protein aldığı değil bu hangi kaynaklardan sağladığı da önemlidir. Yumurta bildiğimiz en proteinli besindir.



Yumurtadan alınan proteinin tamamı vücut tarafından emilir. Et ve et ürünlerinin yüzde 50-60 vücut tarafından kullanılır. Bitkisel proteinlerin ise (kurufasulye, nohut, mercimek, soya) yüzde 20-30'u kadar emilir. Protein kaynakları genelde aynı zamanda yağ içerirler. Yağ kaynakları genelde katı yağlardır. Kan kolesterol değerlerini yükseltebilirler.



Yemeklere 1 kaşık yağ ilave edin



Aldığımız enerjinin yüzde 25-30 unu oluştururlar. Katı yağları süt, yoğurt ve et, yumurta gibi kaynaklardan alıyoruz. Sıvı yağ ihtiyacını da yemeklere kullanılan yağdan karşılamaktayız. Düşünüldüğü gibi sadece kilo alımına sebep olmazlar. Yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanılabilmesi için gereklidirler. Bu nedenle yemekler hazırlanırken 1 yemek kaşığı kadar yağ kullanmak gerekir. Salatalara da zeytinyağı gibi yağlardan 1 kaşık kullanılabilir. Fazlası vücutta yağ oluşumunu hızlandırır. Gün içersine bunların dağılımını yapmak düşünüldüğü kadar zor değildir. Dengeli olarak tüm öğünlere dağıtmak gerekir.