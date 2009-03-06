Hamilelik döneminde göğüs bakımı önemli

Hamilesiniz ve kendinizi şişman, çirkin bir kadın olarak görüyorsunuz. Bakım için kullanacağınız ürünlerle ilgili; 'bebeğime zararı olabilir mi' endişeleri taşıyorsunuz. Ne yapmalı, ne kullanmalı sorularının yanıtını uzmanlar veriyor.



Parents Dergisi'nden Müge Serçek, hamilelikte güzellik sırlarını Dermalogica Eğitim Müdürü Melike Yumlu'ya sordu.



Hamilelikte vücut bakımı yaptırmak zararlı mıdır, değilse nasıl yapılmalı?



Hiçbir sakıncası yoktur ama doğru bakımın yapılması gerekir. Doğru bakımdan kastım dikkat edilmesi gereken konulardan es geçilmemesi gerektiği. Örneğin kullanılan ürünlerin içinde esansiyel yağlar, asitler ve A vitamini olmamasına dikkat edilmeli. A vitamini ürün içinde retinol olarak geçer. İçinde retinol olan ürünler hamileler tarafından kullanılmamalı.



Neden, retinol zararlı bir madde mi?



Retinol A vitamini ve cildi normalleştiren bir vitamin olarak bilinir. Soyucu ve emilimi güçlü bir madde olduğundan anne adaylarına önerilmez.



Başka dikkat edilmesi gereken unsurlar var mı?



Hamilelik sırasında vücudun su topladığı ve buna bağlı olarak hassasiyetin arttığını unutmamak gerekir. Aşırı ısı, aşırı baskı ve çok hareketten kaçınılmalı. Bakım daha çok rahatlatmaya yönelik olmalı, örneğin selülit bakımı gibi bakımlar ve elektrikli bakım aletlerinin kullanımından kaçınılmalı. Yine termal sargılar veya çamur sargıları gibi vücut sargıları uygulanmamalı.



Termal ve vücut sargılarını niye önermiyorsunuz?



Sargılar vücutta baskı yaptığı için aşırı derecede rahatsızlık verir. Bu yüzden bebek bekleyen anne adayının vücuduna, herhangi bir baskı uygulamamak gerekir.



Hamilelik sırasında ciltte ne gibi değişiklikler meydana gelir?



Genel olarak cilt daha fazla hassaslaşır. Hassasiyete bağlı olarak ciltte kızarma meydana gelir, bu kızarma özellikle yüzde yanak bölgesinde daha fazla dikkat çeker. Ödem arttığı için şişlikler ve yine şişliklere bağlı olarak tüm vücutta duyarlılık artar. Şişme ile birlikte vücutta gerginlik hissedilir. Cildi yoğun nemlendiriciler ile nemlendirmek çatlakların oluşmasını engellemek açısından çok önemlidir. Bu dönemde cilt güneşe karşı çok duyarlı olduğundan hormonlara bağlı olarak hamilelik maskesi de denilen pigmentasyon lekeleri oluşabilir.



Yüzde, gebelik maskesi denilen lekeler nasıl önlenebilir ya da azaltılabilir?



Bu dönemde oluşan lekeler tamamen hormonlara bağlıdır. Bu dönemde yapılması gereken en önemli şey havanın sıcak veya soğuk olduğuna bakmadan her gün sabah güneş koruyucusu veya güneş koruyuculu nemlendirici kullanılmalı. Lekelerin tamamen oluşmasına engel olunamasa da daha az olmaları sağlanır. Yine günlük cilt tonunu aydınlatıcı bir eksfoliasyon kullanılmasını tavsiye ederiz. Eğer lekeler oluşursa, özellikle leke açıcı bir ürünü hamilelik ve emzirme dönemi bitimine kadar kullanımı önerilmez.



Bu dönemde vücudun nem dengesi nasıl korunmalı?



Sabah akşam tüm vücut ve yüz nemlendirilirken içten de bol su veya meyve suyu içerek nem dengesi sağlanmalı.



Hamilelik sırasında vücutta oluşan çatlaklar nasıl önlenebilir ya da azaltılabilir?



Çatlakları engellemek için düzenli olarak cildi nemlendirmek gerekir. Aynı zamanda haftalık peelinglerin çatlakları engellemede faydası olur. Yine düzenli profesyonel vücut bakımı, dokuları ve cildi rahatlatarak çatlakların oluşmasını engellemeye yardımcı olur.



Banyo yaparken ya da duş alırken nelere dikkat edilmeli?



Cildi kurutmayan, sabun içermeyen ürünler kullanılmalı. Sabun gibi alkali ürünler, cildi kurutur, nemsizleştirir ve cildin çatlamasına sebep olabilir. Bu yüzden bu tüp ürünlerin kullanımında ölçülü davranmak gerekir.



Hamilelik süresince cilt ve vücut bakımına dikkat eden bir annenin bebeği, anne karnındayken bunu hisseder mi, etkilenir mi?



Cilt ve vücut bakımı aynı zamanda ruha da hitap eder. İnsan kendini daha iyi hisseder, özellikle profesyonel bakımlar stresi azaltmayı hedefler. Annenin kendini iyi hissetmesi bebeği de olumlu etkileyecektir.



Hamilelikte göğüs bakımı



Bu dönemde göğüsler, şişkinlikten dolayı çok duyarlı olur ve yine gerilmeden dolayı çatlaklar meydana gelir. Göğüs ucu hariç, göğüslere bakım yapmak, özellikle de nemlendirmek için uygun bir ürün tercih edilmeli.

