Hamilelik döneminde 'az miktarda alkol' alınabilir

Araştırmacılar, annelerin erken gebelik döneminde düşük veya orta seviyede alkol kullanmalarının, çocuklarının 5 yaşına kadar olan gelişim süreçlerinde sağlıklarını etkilemediğini söyledi.

Danimarkalı bilim adamlarının BJOD adlı dergide yayınlanan araştırmasına göre, hamile kadınların haftada 1 ila 8 adet içki içmesi çocuklara zarar vermiyor.

Danimarka’da standart bir içkide 12 gram, İngiltere’de de 7,9 gram alkol var.

İngiltere’de hamile kadınlara içki içmemeleri tavsiye edilirken, uzmanlar haftada bir veya iki defa olmak üzere 1-2 adetten fazla içki tüketilmemesi gerektiğini söylüyor.

Gebelik döneminde yoğun alkol tüketiminin, düşük vakalarına, fetal alkol sendromuna ve düşük doğum ağırlığına neden olduğu biliniyor.

Araştırmaya, doğum öncesi ilk doktor ziyareti yapan 1600 kadın katıldı. Yarısı ilk defa anne olan kadınların üçte birinden azı gebelik döneminde sigara içiyordu.

Araştırmaya katılan kadınlara gebelik döneminde alkol kullanım oranları soruldu.

Haftada 1 ila 4 içki tüketimi, ‘düşük alkol kullanımı’ olarak değerlendirilirken, 5 ila 8 içki ‘orta’, haftada 9 veya daha fazla içki tüketimi de ‘yüksek’ seviye alkol kullanımı olarak belirlendi.

'Yoğun tüketim dikkat dağıtıyor'

Bilim insanları, 5 yaşındaki çocuklarda alkolün IQ seviyesine etkisini, dikkat dağınıklığını, planlama, organizasyon ve kişisel kontrole etkisini inceledi.

Araştırma sonunda, erken gebelik döneminde haftada düşük ve orta seviyede alkol tüketiminin 5 yaşındaki çocukların sinirsel gelişiminde etkili olmadığı ortaya çıktı.



Haftada 1 ila 4 içki içen ve 5 ila 8 adet içki içen annelerin çocuklarına uygulanan IQ testlerini sonuçları ile içki içme konusunda çekimser davranan annelerin çocuklarının test sonuçları arasında fark olmadığı görüldü.

Ancak haftada 9’dan fazla içki için annelerin çocuklarında dikkat dağınıklığı olduğu belirtildi.

Araştırmacılardan Aarhus Üniversitesi öğretim görevlisi Ulrik Schioler Kesmodel ve Copenhag Üniversitesi öğretim görevlisi Prof Erik Lykke Mortensen, “Doğum öncesi annelerin yoğun alkol tüketiminin sinirsel gelişime ters etkisi olduğu görüldü” dedi.

Araştırmacılar, akıl, dikkat ve hassas yönetim özelliklerine ters etkileri olduğunu belirtip ekledi:

“Bulgularımız, düşük ve orta seviyede alkol tüketiminin 5 yaşındaki çocukların sinirsel gelişimine ters etki yapmadığını ortaya koydu.”

Gebelik döneminde alkol kullanımı ile ilgili endişeleri olan kadınların doktorlarına başvurmaları tavsiye ediliyor.