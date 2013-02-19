Hamilelik cinselliğe engel değil

Hamilelik döneminde çiftler arasındaki en hassas konulardan biri de cinsellik. Anne adayları, fiziksel ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalırken, baba adayları da bu süreçte eşlerine nasıl destek verecekleri konusunda sorun yaşayabiliyor.



Gebelik, kadının ruh ve beden sağlığını etkileyen önemli bir süreç. Bu dönemde hormonların etkisiyle kalp damar, solunum, sindirim, kas-iskelet, genital ve tüm diğer sistemlerde bazı değişiklikler ortaya çıkıyor. Anne adayının bu değişimleri aşama aşama hissederek yaşadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Özalp'e göre, yeni duruma adaptasyonda güçlük, doğum ve doğum sonrası ile ilgili kaygı ve korkular, vücut şeklindeki değişiklik nedeniyle beğenilmeme düşüncesi, gebelik döneminde yaşanan en önemli sorunlar arasında.

“Anne adayları, özellikle eşi ve yakın çevresinden yeterli desteği görmediğinde, bu sürecin getirdiği doğal değişimleri bir sorun olarak algılayabilir. Eşler arasındaki ilişkinin en önemli boyutu olan cinsellik de bu dönemden ve yanlış inanışlar yüzünden olumsuz etkilenebilir" diyen Dr. Özalp, hamilelikte sorun yaşanan alanlardan birinin de cinsellik olduğuna vurgu yaptı.

Düzenli cinsel yaşamın hamileliğe olumlu etki yapacağını belirten Dr. Özalp, hamilelik döneminde sağlıklı cinsellik için dikkat edilecek noktalara değindi ve şunları aktardı:

"Eşler, cinsel yaşamlarındaki olumsuz gelişmeyi çoğu zaman bir problem olarak değil, gebelikte yaşanması zorunlu bir süreç olarak kabullenir. Problem olarak görse bile doktorları ya da çevreleri ile paylaşmaktan çekinir. Zaten konuşulması bile tabu olan cinsellik konusu, konuşulmamak üzere gündeme getirilmez. Oysaki cinsellik gebelikten önce nasıl evlilik yaşamının önemli bir parçasıysa gebelikte de yaşanması gereken durumdur. Çünkü gebelikte düzenli cinsel ilişki, anne adayının psikolojik durumuna ve gebelik sürecine olumlu etkiye sahiptir.



Gebelikte cinsel ilişkiye engel sorunlar önemsenmeli



Sağlıklı bir gebelik; düşük, bebekte sakatlık ve erken doğum gibi sorunlara yol açmaz. Gebelik takibi süresince herhangi bir problem yaşanmamışsa, doğuma bir ay öncesine kadar cinsel ilişkiye girilebilir. Ancak bu dönemde eşler arasında destek ve anlayış çok önemlidir. Gebelikte; düşük ve erken doğum tehlikesi, bazı plasental hastalıklar, bazı enfeksiyonlar ve rahim ağzı yetmezliği gibi sorunlar varsa, gebelik döneminde cinsel ilişki kısıtlaması getirilebilir.



Doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin



Anne adayları, eşleri ile birlikte, cinsellik hakkındaki endişe ve önyargılarını mutlaka doktoru ile paylaşmalıdır. Sorunların çözümü ile ilgili ilk adım, bu şekilde atılmış olacaktır. Doktoruyla gerekli şekilde konuşarak gebelikte yaşayacağı tüm değişiklikleri önceden öğrenen anne adayları, normal ve normal olmayan süreçlerle ilgili bilgi sahibi olacak ve cinsel yaşamına adapte olması kolaylaşacaktır.”