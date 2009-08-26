Hamilelerin oruç tutması riskli

Yapılan araştırmalar sonucu, uzun süreli açlık ve susuzluk bebeklerde bedensel bozukluğa neden olduğu ortaya çıktı.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mete Bostancı, uzun süren açlık ve susuzluğun gebelerde yol açtığı etkiler konusunda önemli bilgi verdi. Dr. Bostancı, gebelerin ihtiyaç duydukları fazladan kalori nedeniyle daha sık acıktıklarını, bu nedenle hamile kadınların 3-4 saatte bir düşmeye eğilimli kan şekerlerini sabit halde tutmak için küçük öğünler alması gerektiğini ifade etti.



1995 yılında 'American Journal of Obstetrics and Gynecology 'dergisinde yayınlanan bir çalışmada, kontrol edilemeyen diyabet ve uzun süreli açlık gibi durumlarda kanda oluşan yüksek keton oranlarının ileride bebeklerin beyin ve psikolojik fonksiyonlarında bozukluğa neden olduğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Dr. Bostancı, şunları kaydetti:



"Hem anneye hem de bebeğe zararlı olabilecek ketonlar, uzun süren açlıklarda vücudun şeker deposunun tükenmesi ve hücrelerin enerji gereksinimi için yağların yakılması sonucu ortaya çıkar. Vücudun uzun süre sıvısız kalması da gebelerde soruna yol açabilir. Gebelerde damarlarda dönen kan ve sıvı miktarı çok artar. Bu kan ve sıvı miktarını koruyabilmek için gebelerin günde en az üç litre civarında sıvı almaları gerekir. Sıvı azalması durumunda kan basıncı düşer, plasentaya (bebeğin eşi) ve dolayısıyla bebeğe giden kan akımı azalır. Bunun sonucunda bebeğin oksijen alımı ideal oranların altına düşebilir. Bu sebeple oruç tutmak isteyen hamile kadınların orucu, hamileliğin sonunda kaza orucu şeklinde tutmaları hem kendileri hem de bebek açısından çok daha olumlu olacaktır. Oruç tutmak isteyen gebelerin ise mutlaka hekimlerine başvurmaları gerekir."



