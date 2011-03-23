Hamileler ve tutuklular kobay olabilecek!

T24 - TBMM'ye sunulan ve yasalaşan yeni bir önerge ile sağlık sektöründe kobaylığa yasal düzenleme getirildi. Hamile kadınlar ve tutuklu sanıklar uygun koşulların oluşması halinde kobay olabilecek.





Yasalaşan tasarı kobaylığa yasal düzenlemeler getiriyor. Buna göre; hamile kadınlar, bebek emziren kadınlar, tutuklular da kobay olabilecek.

Yasaya göre, herhangi bir ilaç, tıbbi ürün ve cihazın bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde denenmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın aradığı şartlar ise şunlar:

- Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin ortaya çıkardığı sonuçların insanlar üzerinde denenmesini gerekli kılmalı.

- Araştırma insan sağlığı üzerinde öngörülebilir, zararlı ve kalıcı bir etki bırakmamalı.

- Araştırma sırasında denek olacak kişi insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde acı çekmemeli.

- Üzerinde araştırma yapılacak kişi, araştırmanın içerik ve sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip olacak ve yazılı rızası olacak. Bu rıza herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmayacak

- Deney, gerektiğinde acil müdahale yapabilecek, üniversite hastanelerinde ya da eğitim ve araştırma hastanelerinde yapılabilecek.

- Tüm şartlar sağlandıktan sonra kişi kobay olabilecek ve araştırmanın herhangi bir basamağında kobaylıktan vazgeçebilecek ve kobaylık yapan deneğin kimliği gizli tutulacak.



