Hamileler için özel domuz gribi aşısı

Sağlık Bakanlığı, hamilelere, bağışıklık yapma gücünü artıran, ancak tartışılan "Adjuvan" maddesi içermeyen domuz gribi aşısı uygulayacak.



Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye aşı temin edecek firmalardan biriyle yaklaşık 1 milyon doz "Adjuvansız aşı" alınması konusunda sözleşme imzaladı.



Anlaşmaya göre, söz konusu aşıların Aralık ayında Türkiye'de olması bekleniyor.



Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi (RSHM) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ertek, gebeliğinin özellikle son 3 ayındakilerde domuz gribinin risk yarattığını belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nin gebelere de adjuvan içeren aşı uygulanabileceğini bildirdiğini kaydeden Ertek, "Bu tür konularda karar hekime bırakılıyor, ancak gebelere mümkün olduğunca hiçbir kimyasal ve biyolojik madde verilmemesi gerekiyor. Bu nedenle gebelere adjuvansız aşı uygulanmasına karar verildi" diye konuştu.



Adjuvan nedir?



Aşının bağışıklık yapma gücünü artıran madde "Adjuvan" olarak adlandırılıyor. Türkiye'de uygulanacak aşılar adjuvan olarak "skualen" maddesi içeriyor.



Aşı adjuvanla birlikte yapılınca bağışıklık kazanma potansiyeli daha çok artıyor. Bazı ülkelerde söz konusu maddenin özellikle hamilelerde yan etkilere neden olduğu iddiaları gündeme getiriliyor.



ABD'deki aşılarda adjuvan maddesi bulunmazken, Avrupa'daki aşılar bu maddeyi içeriyor.



Uzmanlar, "Adjuvana bağlı yan etki görülebilir mi" sorusuna kesin yanıt veremezken, "Gerçekleşme olasılığı düşük ihtimaller nedeniyle insanların aşıdan mahrum kalmasının doğru olmadığını, böyle bir yan etkinin olup olmayacağı şimdiden bilinmeden spekülasyon yaratılmasının doğru olmadığını" belirtiyor.

