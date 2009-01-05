Hamileler için 'anne oteli'

Van’da yolu kar nedeniyle kapalı bulunan köylerde yaşayan doğumu yaklaşan anne adayları, sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınarak, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde oluşturulan “Anne Otelinde” ağırlanıyor.



Anne Oteli’yle ilgili bilgi veren Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şahin Kılınçer, kış aylarında Van ve ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren 40 yatak kapasiteli otelde, yolları kar nedeniyle kapanan köylerdeki anne adaylarının misafir edildiğini belirtti.



Özellikle kış aylarında doğumlarına bir hafta kala sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınan hastalara, doğum sırasında erken müdahale etmek için böyle bir yöntem kullanıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Kılınçer, doğum hastalarına 5 yıldızlı otel konforunda en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade etti.



Üç öğün ücretsiz yemek



Yeni Doğan Ünitesi ve Anne Otelinin 6 oda, 40 yatak, 56 kuvöz kapasitesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük birimi olduğunu dile getiren Kılınçer, şu anda 20 anne ve anne adayının otelden yararlandığını bildirdi.



Galoşlarla girilen ve hijyene büyük önem verilen oteldeki tüm odalarda tuvalet ve banyo bulunduğunu anlatan Kılınçer, hastalara üç öğün ücretsiz yemek verdiklerini kaydetti.



Kılınçer, doğumdan sonra sağlık durumu iyi olan anne ve bebekleri taburcu ettiklerini, tedavi gerektiren durumlarda ise herhangi bir ücret talep etmeksizin hastaların bakımına devam edildiğini sözlerine ekledi.



Hastalar memnun



Anne Otelinde kalan hastalar da ağır kış koşullarında köy yollarının ulaşıma kapanması nedeniyle önceden hastaneye getirildiklerini belirterek, doktor ve hastane personelinin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.



Evlerinden daha rahat bir ortamda misafir edildiklerini ve hem kendileriyle hem de bebeklerle yakından ilgilenildiğini vurgulayan hastalar, ilgilere teşekkür etti.



Vali çakacak



Vali Özdemir Çakacak ise Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan 40 yataklı otelin, doğumu yaklaşan anne adaylarına en iyi şekilde hizmet verdiğini bildirdi.



Hastaların zorlu kış şartlarında daha zor durumla karşılaşmaması için anne otelde ağırlandığını belirten Çakacak, şu bilgileri verdi:



“Sağlık ekiplerimiz evlere gittiğinde, bazı hastalar önceden gelmek istemiyor. Bu nedenle bizim de hastalara ulaşmamız zor oluyor. Bu konuda sadece merkezdeki hastanemize değil, aynı zamanda tüm ilçe hastanelerimize talimat verdik. Doğumu yaklaşan anne adayları bu hastanelerimizde misafir ediliyor. Vatandaşlardan ricamız, hastalarını doğum yaklaşmadan önce hastanelerimize göndermesidir ki yollar kapandığında zor durumda kalmayalım.”



(AA)

