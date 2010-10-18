-HAMİLELER İÇİN ''AKILLI'' KLOZET KAPAĞI GAZİANTEP (A.A) - 17.09.2010 - Dünyadaki büyük ölçekli üretici firmaların ürün geliştirme faaliyetleri sonucunda piyasaya sürdükleri akıllı ürünler arasında, akıllı klozet kapakları da yerini aldı. Güney Kore'de faaliyet gösteren Coway firması tarafından üretilen akıllı klozet kapağı, kullanıcıya tuvalet gereksinimini çok daha iyi koşullarda ve ellerini kullanmadan karşılama olanağı sağlıyor. Yeşil eşya kategorisinde ve akıllı ürün sınıfında satışı yapılan klozet kapağını Gaziantep'te satışa sunan Mustafa Mala, AA muhabirine, akıllı klozet kapağının hijyen ile konforu bir arada sunduğunu söyledi. Üzerindeki tuş takımı ya da uzaktan kumanda ile çalıştırılabilen akıllı klozet kapağının hamilelere, yaşlılara ve hareket yeteneği kısıtlı engellilere büyük kolaylıklar sağladığını kaydeden Mala, şunları anlattı: ''Akıllı klozet kapakları tuvalette hijyen ile konforu bir arada sunuyor. Bu ürün özellikle hamilelere, yaşlılara ve hareket yeteneği kısıtlı engellilere büyük kolaylıklar sağlıyor. İlk bakışta lükse düşkün tüketicilere hitap eden bir ürün gibi gözükse de aslında öyle değil. Tuş takımı ya da uzaktan kumandayla ürün kolaylıkla kullanılabiliyor. Klozet tuş takımında kadın ve erkeklere özgü kullanım seçenekleri var. Bu seçeneklerden biri tercih edilerek ürün kullanılabiliyor. Ayrıca su akışı için de farklı seçenekler düşünülmüş. Örneğin kullanıcıya 3 farklı su akış ve basınç seçeneği sunuluyor.'' Mala, klozetteki yıkama musluğunun her kullanım sonrasında kendi kendisini temizlediğini, yıkama musluğunun tamamen antibakteriyel malzeme kullanılarak üretildiğini vurguladı. Klozeti kullanan kişi için klozet kapağının ve suyun ısısının önemli olduğunu ifade eden Mala, ''Akıllı klozet kapağı sayesinde kullanıcı hem suyun hem de klozet kapağının ısısını istediği gibi ayarlayabiliyor'' dedi. Mala, akıllı klozet kapağının farklı modellerinin olduğunu, bu ürünleri 250 ile 850 lira arasında değişen fiyatlardan sattıklarını bildirdi.