Özellikle hamile kadınlarda hormon dengesinin değişmesi domuz gribine yakalanma riskini artırıyor. Anne adayında ayrıca astım, kalp gibi hastalıklar da mevcut ise domuz gribi daha tehlikeli hale geliyor.



Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Senai Aksoy, domuz gribinin hamileler üzerindeki etkisi ile ilgili en önemli soruları yanıtladı...



Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde domuz gribine yakalanma riski daha yüksektir. Çocuklar, yaşlılar, kalp, solunum yolları ve benzeri hastalıklara sahip kişiler ve hamileler domuz gribine daha çabuk yakalanabilir. Özellikle hamile kadınlarda hormon dengesinin değişmesi domuz gribine yakalanma riskini artırıyor. Anne adayında ayrıca astım, kalp gibi hastalıklar da mevcut ise domuz gribi daha tehlikeli hale geliyor.



Domuz gribine yakalanan hamileler nasıl tedavi ediliyor?



Domuz gribi tedavisinde oseltamir ve zanamivir ekten maddesini içeren ilaçlar kullanılmakta. Bu ilaçlar hap, sıvı ve toz halinde sunuluyor. Etken maddesini içeren hastaların hızla sağlıklarına kavuştukları biliniyor. Ancak hamilelerde bu ilaçların çok dikkatli kullanılmasında fayda var. Anne adayı ve bebek üzerinde oluşabilecek ciddi ve ağır yan etkiler oluşabileceğinden ilaçların mutlaka doktor denetiminde alınması gerekiyor. Anne adayının başka bir hastalığı mevcut ise aynı anda başka bir tedavinin uygulanması da gerekebilir. Hassas bağışıklık sistemleri nedeniyle hastalığı daha ağır geçiren hamileler için en iyi tedavi hastalıktan korunmaktır.



Hamileler domuz gribine karşı nasıl önlem almalı?



Özellikle toplu yaşam alanlarında hızla yayılan domuz gribinden korunmak için en önemli koşul hijyendir. Hamilelerin okul, alışveriş merkezi, restoran gibi ortamlarda hijyen koşullarına dikkat etmeleri ve kendilerini korumaları gerekir.



Bunun dışında yapılabilecekler:



• Sık sık el yıkamak hastalığa yakalanma riskini azaltabilir.

• Su ve sabun bulunmayan ortamlarda dezenfektanı mendil ve sıvıları kullanmak mümkün.

• Ortak kullanım alanlarındaki tuvaletler mümkün olduğunca kullanılmamalı.

• Dengeli beslenmeye dikkat etmek bağışıklık sisteminin zayıflamasını önler.

• Hamilelerin sıkça dinlemesi uyku düzenlerine dikkat etmesi onları hastalara karşı daha dirençli hale getirir.

• Anne adaylarının şüpheli kişilerden, gribe yakalanmış kişilerden uzak durması gerekir.



Hamileyken domuz gribine yakalanan anne adayları ne yapmalı?

Hamileliği süresince domuz gribine yakalandığından şüphe eden anne adayının en kısa sürede bir uzmana başvurması gerekir. Uzman denetimi olmadan ilaç alınmamalı.

