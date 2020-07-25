Hamile sanılan kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı!

Samsun’da son zamanlarda çok fazla kilo aldığını düşünerek doktora giden ve görüntüsü nedeniyle hamile olduğu zannedilen genç kadının karnından 6 kilogram ağırlığında kitle çıktı.



Samsun’da bir süredir karnı büyüyen 34 yaşındaki Burcu Özyılmaz, bunun son zamanlarda aldığı fazla kilolardan kaynaklandığını düşündü. Çevresindekiler ise Özyılmaz’ın hamile olduğunu zannetti. Hatta otobüste yer verenler dahi oldu.



2-3 aydır yaşadığı karın ağrısı şikâyetleri sonrası hastaneye giden Özyılmaz'ın, yapılan tetkiklerin ardından karnında bir kitle olduğu tespit edildi.

Başarılı bir operasyonla karnından 45 santimetre genişliğinde ve 6 kilo ağırlığında bir kitle çıktı. Genç kadın yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştu.



