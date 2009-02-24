Hamile öğretmene ambulanslı işkence

Doğum zehirlenmesi geçiren hamile öğretmen, Ayşe Alçı, boş kuvöz ve cihaz yetersizliği gerekçesiyle hastane hastane gezdirildi.



Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'nde rahatsızlanınca kaldırıldığı tıp merkezinde doğum zehirlenmesi teşhisi konulan 8 aylık hamile öğretmen Ayşe Alçı, boş kuvöz ve cihaz yetersizliği gerekçesiyle hastane hastane gezdirildi. Önce Kahramanmaraş kent merkezindeki bir hastaneye ardından da Malatya'ya sevk edilen Ayşe Alçı, buradan da Adana'ya gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi Meymendi Köyü'nde öğretmenlik yapan 8 aylık hamile Ayşe Alçı, önceki gün fenalaşınca eşi Mustafa Alçı tarafından Elbistan Tıp Merkezi'ne götürüldü. Yapılan muayenesinde ‘doğum zehirlenmesi’ teşhisi konulan Ayşe Alçı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araşturma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi, ancak boş kuvöz ve solunum cihazı bulunmadığı gerekçesiyle burada da müdahale yapılamadı. Bunun üzerine Ayşe öğretmen, ambulansla Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderildi. Ancak, hastanede solunum cihazı bulunmaması nedeniyle Ayşe Alçı'nın bu kez de Adana'ya sevkine karar verildi.



Yaşanılan olaya isyan eden Ayşe öğretmenin eşi Mustafa Alçı, hastanede solunum cihazı olmaması nedeniyle eşini kendi çabalarıyla Adana’ya götüreceğini söyledi.

Ayşe Alçı’nın 112 Acil Servis'ten tahsis edilen ambulansla önce Osmaniye’deki bir hastaneye, ardından da Adana’ya götürüleceği belirtildi.



(DHA)

