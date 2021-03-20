Hamile kediye vurduktan sonra çanta fırlatan kadına 1033 TL para cezası: Sonuçta hayvana vurdum, suç olduğunu bilmiyordum

Ankara'da bir spor salonu çalışanlarının beslediği hamile kediye iş yerinin önünde eliyle vurup, çanta fırlatan S.B. isimli kadına bin 33 TL para cezası uygulandı. S.B. ifadesinde "Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 16 Mart Salı günü bir spor salonunun önünden geçen kadın, iş yerinin önünde sandığın üzerinde oturan kediye önce tokat attı, ardından da çantasını fırlattı.



Güvenlik kamerasına takılan görüntüleri izleyen çalışanlar, görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, polise de şikâyette bulundu.

"Sonuçta insana vurmadım"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, kadının bulunması için çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucu kadının S.B. olduğu belirlendi.



S.B., olay yerine yakın bir noktada polis ekiplerince gözaltına alındı. S.B. emniyetteki ifadesinde, "Kedi yaklaşık 4 gündür beni takip ediyordu. Ben de olay günü tekrar görünce sinirlendim ve ona vurdum. Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım, sahibinden özür dilerim" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatılan kadın, 1033 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

"Özrünü kabul etmiyoruz"

S.B'nin emniyetteki ifadesini duyunca şok olan iş yeri sahibi Görkem Akyüz, "Kadının emniyette verdiği ifadeyi duyunca şok oldum. Akli dengesinin yerinde olmadığını gösteriyor bu ifadeler. Böyle bir ifade olamaz. Kamera kayıtları da var, kedi yaklaşık 6 aydır burada. Karnesi dahil her şeyi var. Biz kedinin tüm aşılarını falan yaptırdık. Böyle bir ifadeyi kabul etmiyoruz. Onun bize karşı olan özrünü de kesinlikle kabul etmiyoruz. Yakalandığının sevincini yaşarken para cezasıyla kurtulmasının üzüntüsünü de yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.