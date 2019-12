Hamile kalması, iki ay yasak

Yoğun çalışma temposu yüzünden troid hastalığına yakalandığını belirten Dinçöz, "Gündüz stüdyoda canlı yayının, gece de konser maratonunun faturası biraz ağır oldu. Ne kadar genç olursanız olun ağır çalışma temposuna vücut dayanmıyor. Dokuz yıllık birlikteliğin ardından sonunda Can’la (Tanrıyar) nikâh masasına oturduk. En büyük hayâlim, bir an önce anne olmaktı. Doktorum iki ay kesinlikle hamile kalmamam gerektiğini söyledi; çünkü tiroid tedavisi için kullandığım ilaçlar, hamilelik için çok tehlikeli ve düşük riski yaratıyor. Tiroid’e yakalanmamın tek faydası, zayıflamam oldu. Şanslıymışım ki, kilo almadım.



İki kat merdiven çıkınca bile kendimi 10 kat tırmanmış gibi hissediyordum. Bu da hastalığın öteki yanı. İki ay sonra ben anne oluyorum diye karşınıza çıkabilirim. Bir an önce bebeğimi kucağıma almak, rüyalarımı süslüyor" dedi.



"Arım Balım Peteğim"in 1 Eylül’den itibaren büyük süprizlerle tekrar Star’daki yerini alacağını belirten Petek Dinçöz, "Benim gibi gece hayatını sevmeyen insanlar için sabah kuşağı programı yapmak tam anlamıyla bire bir. Artık sanat dünyasının bütün girdi çıktısını en usta magazinciden bile daha iyi biliyorum; ama benden hiç tiyo beklemeyin. Can’a bile söylemiyorum" dedi ve ekledi, "Programda kadına dair her şey var; ama sadece bir kadın programı değil. Toplumu aydınlatıcı konuları drama dönüştürmeden vereceğiz. 'Arım Balım Peteğim'de rating uğruna sabah kavgaları ve ağlayan kadınlar olmayacak. İnsanları, gülen bir yüzle güne hazırlayacağız."