Hamile kalma şansını artırmak için günde iki fincan çay

ABD’de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre günde 2 fincan çay içmek kadının hamile kalma şansını artırıyormuş.

ABD’deki Boston Üniversitesi’nde kadınlar üzerine yapılan bir araştırmada günde 2 fincan çay içen kadınların doğurganlıklarının arttığı ortaya çıktı.

Hamile kalmak isteyen 3600 kadın üzerinde yapılan araştırmada düzenli olarak çay içen kadınların hamile kalma şansı, içmeyenlere göre %27 artıyor.

Araştırmada asitli içecek tüketiminin hamile kalmak isteyen kadınlar üzerinde olumsuz etki yarattığı ortaya çıkarken kahve içmenin hamile kalmayı olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde etkilemediği gözlemlendi.