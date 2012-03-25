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Sağlık

Hamile kalma şansını artırmak için günde iki fincan çay

ABD’de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre günde 2 fincan çay içmek kadının hamile kalma şansını artırıyormuş.

25 Mart 2012 18:50

 

ABD’de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre günde 2 fincan çay içmek kadının hamile kalma şansını artırıyormuş.
 
ABD’deki Boston Üniversitesi’nde kadınlar üzerine yapılan bir araştırmada günde 2 fincan çay içen kadınların doğurganlıklarının arttığı ortaya çıktı.
 
Hamile kalmak isteyen 3600 kadın üzerinde yapılan araştırmada düzenli olarak çay içen kadınların hamile kalma şansı,  içmeyenlere göre %27 artıyor.
 
Araştırmada asitli içecek tüketiminin hamile kalmak isteyen kadınlar üzerinde olumsuz etki yarattığı ortaya çıkarken kahve içmenin hamile kalmayı olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde etkilemediği gözlemlendi.

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