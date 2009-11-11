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Hamile kalmak için Çağla'yı bekliyor

Çağla Şıkel'in yerine Alişan'ın partneri olan Özlem Yıldız, ikinci çocuğununa hamile kalabilmek için Çağla Şıkel'in dönüşünü bekli

11 Kasım 2009 02:00

"Her Şey Dahil" adlı programda Çağla Şıkel'in yerine Alişan'ın partneri olan Özlem Yıldız, ikinci çocuğununa hamile kalabilmek için Çağla Şikel'in dönüşünü bekliyor.

Ayakligazete.com'un haberine göre, geçtiğimiz hafta oğlu Hüseyin Kuzey'i kucağına alan ve şu sıralar anneliğin heyecanını yaşayan Çağla Şikel, Alişan'la birlikte sunduğu sabah programından çekilmiş, yerini Özlem Yıldız'a bırakmıştı. Evlendikten sonra ara verdiği televizyon ekranlarına dönen ve Demir adında bir erkek çocuğu olan Özlem Yıldız'ın şu sıralar ikinci bir çocuk istediği öğrenildi.

Tekrar hamile kalmak isteyen Özlem Yıldız ise Çağla Şikel'in geçtiğimiz hafta kucağına aldığı minik oğlu Hüseyin Kuzey'in büyümesini bekliyor. Çağla Şikel'in Özlem Yıldız'a ikinci çocuk için biraz beklemesini söylediği, "İdare et, çocuğumu biraz büyüteyim, sonra hamile kal" dediği öğrenildi. Özlem Yıldız da şu sıralar hamile kalabilmek için Çağla Şikel'in "Her Şey Dahil" programına geri dönmesini bekliyor.

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