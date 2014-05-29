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Dünya
Deutsche Welle

Hamile kadının taşlanmasına tepki

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, hamile bir kadının taşlanarak öldürülmesinden iki gün sonra yerel yetkililerden rapor istedi. BM ve insan hakları aktivistleri olayı kınadı.

29 Mayıs 2014 20:45


Lahor'da hamile bir kadının taşlanarak öldürülmesi Başbakan Navaz Şerif'i harekete geçirdi. Yetkililerden olayın bir an önce araştırılmasını isteyen Şerif, “Bu suç kesinlikle kabul edilemez” dedi. Şerif, yerel yetkililerden de rapor istedi.

İnsan hakları aktivistleri ve BM olayı kınadı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay da genç kadının öldürülmesini kınadı ve Pakistan'da namus cinayetlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

Pakistan'da her yıl yüzlerce namus cinayeti işleniyor. Pakistan İnsan Hakları Komisyonu ise ülkede geçen yıl 869 kadının namus cinayetine kurban gittiğini bildirdi.

Ailesi öldürdü

Farzana İkbal adlı hamile kadın, iki gün önce Lahor adliye binasının önünde babası ve iki erkek kardeşi de dâhil çok sayıda kişi tarafından taşlanarak öldürülmüştü.

İkbal'in ailesi, Muhammed İkbal'i 25 yaşındaki kızlarını kaçırmakla suçlamış ve mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme heyetine kendi rızasıyla evlendiğini söylemek için adliye binasına gelen Farzana, ailesi tarafından linç edilmişti. Ailesinin Farzana'nın ailesinin kendisi için ayarladığı kuzeniyle evlenmesini istedikleri belirtiliyor.

Lahor polis şefi Şefik Ahmet, olaydan hemen sonra genç kadının babasının tutuklandığını açıkladı.

Farzana İkbal'in eşi ise polisin olayın yaşandığı 15 dakika boyunca müdahale etmediğini söyledi. Muhammed İkbal, polise eşini kurtarmaları için yalvardığını ancak polisin kendisine “Bu bizim görevimiz değil” diye yanıt verdiğini iddia etti.

'İlk eşimi öldürdüm'

Öte yandan, AFP haber ajansında yer alan haberde, Muhammed İkbal'in ilk eşini öldürdüğünü söylediği belirtildi. Ajans haberine göre, İkbal, "Farzana'ya aşık oldum bu aşk yüzünden ilk eşimi öldürdüm" dedi. Ancak İkbal, daha sonra oğlu tarafından affedildiği için hapse girmekten kurtulduğunu belirtti.

Farzana'nın avukatı Mustafa Haral, kurbanın 12 Mayıs'ta ofisini ziyaret ettiği sırada da ailesi tarafından öldürülmeye çalışıldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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